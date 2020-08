Pol Espargaró respalda la decisión médica de Márquez

Como no podía ser de otra manera, la noticia de que Marc Márquez estará dos o tres meses más de baja fue uno de los centros de interés de la rueda de prensa posterior a la lucha por las poles este sábado en Austria.

Pol Espargaró, que el año que viene será el compañero de Marc en Honda, logró su primera pole position desde que está en MotoGP, y la primera de la historia para KTM.

“Por su puesto, Marc es el mejor piloto de la parrilla y estar aquí sin verle significa que no podemos ver el mejor rendimiento de nuestras motos, no podemos saber cómo de rápido iría él, así que solo puedo desearle que se recupere lo más rápido posible y que vuelva pronto”, expresó.

Le preguntaron si volver de forma precipitada en Jerez fue un error que ahora está pagando el campeón del mundo.

“Yo no estoy en ese garaje, pero por lo que sé los médicos le dieron el OK para competir. Los médicos son los mecánicos del cuerpo. Si te dicen que puedes salir, confías en ellos. Es como si el mecánico me dice que la moto está a punto, yo confió en él. Yo habría hecho exactamente lo mismo que hizo Marc. No salió bien, pero la vida son elecciones- Él confió en los médicos y yo no puedo aportar mucho más al tema”, zanjó el poleman.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Volviendo a la competición, Polyccio logró su primera pole en la clase reina, en un fin de semana en el que se le está viendo fortísimo.

“Estoy muy contento. Tras lo ocurrido en las dos últimas carreras, que no pudimos acabar pese a tener opciones de luchar por la victoria o el podio, lograr la pole en Austria es fantástico. Echamos de menos a los aficionados, pero hemos sido capaces de asegurar esta pole. Un pequeño paso de cara a la carrera, sobre todo para luchar con las Ducati y las Suzuki, que van muy rápido”.

La pasada semana, Pol lideró de forma destacada la primera carrera, pero en la segunda, tras la bandera roja, no le salieron bien las cosas.

“La semana pasada teníamos más posibilidades de ganar la carrera. Vimos el buen rendimiento en la primera salida. Esta semana es diferente. Suzuki ha mejorado el rendimiento y los dos pilotos están muy fuertes. También la Ducati y Nakagami son muy rápidos. El fin de semana pasado tenía algo más, pero voy a luchar por la victoria a ver si podemos conseguirlo, aunque lo importante esta vez es acabar todas las vueltas”, ha pedido el catalán, que se fue al suelo en sendos incidentes en Brno y la pasada semana en el Red Bull Ring.

Todo el mundo señala a Pol como el piloto con mejor ritmo, aunque está por ver si es suficiente para tratar de escaparse.

“Obviamente, no parece que vaya a ser tan sencillo como parecía el fin de semana pasado, sobre todo porque entonces llovió en algunas sesiones y el resto no estaban tan preparados como nosotros. Contaba con dos o tres décimas más que ellos. Traté de escaparme y casi lo consigo. Ahora estamos en un escenario muy diferente, los rivales están mucho más fuertes. Ya veremos qué tal la salida y a quién tengo al lado. Claro que trataré de empujar, pero no será fácil”, avisó.

Los mejores resultados de Pol con KTM llegan cuando ya se ha anunciado que el próximo año se va a Honda.

“Soñaba con esta pole. No recordaba esta sensación de la época de Moto2. Es fantástico estar aquí, pero las Honda han mostrado un gran rendimiento. Lo ha hecho Taka, pero eso será el año próximo. Ahora la moto que hemos hecho en KTM está funcionando muy bien, a un nivel altísimo y lo que quiero es aprovechar este momento. El año que viene queda muy lejos ahora mismo”.

Con Márquez fuera de combate y el campeonato abierto completamente, hasta el propio Pol podría estar en la lucha por el título.

“Es muy difícil, el nivel de la categoría es muy alto. Si me lo hubieras dicho hace dos semanas quizá me hubiera aventurado a decir que sí, pero hemos visto que el nivel de los equipos y pilotos es muy alto. Todas las motos van bien, el campeonato es largo y hay muchos circuitos en los que aún no sabemos cuál será el rendimiento de KTM. Sueño con luchar por el título, sobre todo con KTM, que es mi último año con ellos. Pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en sumar puntos mañana, centrarnos solo en eso”.

Hace cuatro años, en la primera clasificación en la que tomó parte Pol con una KTM, acabó a tres segundos de la pole, cerrando la brecha en este tiempo.

“Es una historia súper especial. En cuatro años hemos tenido muchos altibajos. El primero, la moto era muy difícil, estábamos a tres segundos y en la parrilla de Qatar no veía ni el semáforo. Esperaba mejorar mucho, pero el año pasado dimos el gran paso. Tuvimos pistas que íbamos mejorando y nos hemos adaptado muy bien a los nuevos neumáticos. Vamos aportando pequeñas cosas y esto ha ido funcionando gracias a la fábrica y todos los técnicos que han estudiado los datos día y noche. Ellos han creado esta súper moto y estoy muy agradecido”, zanjó el de Granollers.

