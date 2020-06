Pol Espargaró: "La Honda es la moto que quiere la mayoría"

Casi dos semanas después de que Motorsport.com adelantara que Pol Espargaró tiene un acuerdo verbal con HRC para correr a partir de 2021 en el equipo Repsol Honda, el piloto de Granollers ha salido a la luz en la página oficial de MotoGP para reconocer que “la Honda es la moto que quiere la mayoría de [pilotos de] la parrilla”.

“Por el momento nada es seguro. Hay vacantes en MotoGP, mi contrato acaba a final de año y las fábricas buscan pilotos, tengo libertad para escuchar ofertas. Es una buena situación”, expone el piloto.

“Cuando tienes a KTM, un gran nombre, una gran fábrica, que está luchando por algo interesante, con un gran proyecto sobre mis hombros, y al lado te llegan otras ofertas… Es una situación de ensueño tener dos fábricas alrededor de la mesa y también otras en el juego. Estas plazas están libres y estamos hablando con todos. No sé qué pasará en el futuro, pero la situación es buena para mí”.

Pol, que acaba contrato con KTM a final de año y tiene una cláusula en su contrato que le impide anunciar su acuerdo con Honda hasta una fecha fijada, sin embargo admite que la Honda es la moto que todo el mundo quiere pilotar.

“Hemos visto en los últimos años que, al final, son Marc Márquez y Honda quienes ganan. Marc es una leyenda, un piloto increíble, pero pilota un Honda, lo que significa que esta moto es capaz de ganar. Lo muestra en cada carrera al final del campeonato con muchos puntos por delante del segundo”, introduce.

"Todos quieren la Honda"

“La Honda es la moto que la mayoría de la parrilla quiere. Todos quieren esta moto, y la Ducati también puede ganar. Estas dos son actualmente las mejores de la parrilla. Obviamente me gustaría subirme a una de los dos, pero también tengo que ver cuál es la situación con KTM y qué podemos hacer. Todavía es pronto, pero ¿quién no querría una de estas dos motos? Para un piloto de MotoGP, estas son las motos de ensueño para luchar por el título”.

Pol se siente atado emocionalmente a KTM, pero el proyecto austriaco no está maduro para luchar por las victorias, los motores están congelados hasta final de 2021 y los años pasan tan rápido como las oportunidades.

“Con KTM hay un vínculo especial, este será nuestro cuarto años juntos, hemos hecho un largo camino y en los momentos difíciles las relaciones se fortaleces. Si me voy en el futuro, va a ser triste. Pero lo que está claro es que no tengo 24 años y no tengo tiempo para invertir en el desarrollo de una moto para ganar el título”.

“Estoy en una situación diferente y pesa: tengo 29 años, me estoy convirtiendo en uno de los más veteranos de la parrilla, realmente quiero demostrar mi potencial y no sé si la KTM estará lista para pelear por el título en un año o dos. No tengo diez años más para dar. Por lo tanto, es una elección difícil, entre muchas emociones por un lado y tener una moto ganadora por el otro”.

De momento toca esperar, las cláusulas del contrato obligan, aunque el acuerdo privado entre el piloto y Honda es firme.

“Por el momento no se ha hecho, no tengo nada que anunciar, estamos en negociaciones. Soy el primero en querer terminar y centrarme en este año, no en 2021 o 2022, pero esa es la realidad, no se ha hecho nada, ni siquiera ha empezado la competición. Tenemos que calmarnos, comenzar con el procedimiento normal y luego sí, habrá un anuncio. Es cuestión de tiempo, tenemos que ser pacientes", cierra Polyccio.

