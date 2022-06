Pol Espargaró, en duda: "Mi cuerpo ha dicho basta"

A la espera de anunciar su futuro, que con total probabilidad le llevará a subirse de nuevo a una KTM, el de Honda atraviesa un momento delicado que seguramente dio con su punto más bajo en Alemania, la semana pasada, al no poder completar la carrera.

El viernes, durante la primera sesión de ensayos libres, el español sufrió dos caídas, la segunda de ellas súper aparatosa, en la que se llevó un tremendo golpe en las costillas.

A pesar de tomar la salida, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) no pudo cruzar la meta y regresó al taller a ocho vueltas de cruzar bajo la bandera de cuadros.

A pesar del tratamiento de recuperación intensiva al que se sometió los últimos días, la primera jornada de entrenamientos en Holanda no permiten asegurar que vaya a poder correr por culpa de las consecuencias de ese accidente, y el dolor que viaja con él encima de la moto.

"Para subirse a estas motos tienes que estar perfecto y yo no lo estoy. Mi cuerpo ha dicho basta, me cuesta bastante respirar. No me esperaba estar así", declaró Espargaró, que terminó el 19º en la tabla combinada de tiempos, a 1,5 segundos de Pecco Bagnaia, el más veloz de todos.

El corredor catalán, que tras la prueba en Alemania regresó a su casa, en Andorra, dónde trató de acelerar la recuperación de la zona costal, se vio bien hasta que se subió a la moto y volvió a trabajar con su cuerpo, especialmente exigido en la práctica de la tarde, ya con el asfalto seco.

En una reacción de lo más normal y casi inconsciente, Polyccio trató de mitigar el dolor del área en cuestión con el resto del cuerpo, un recurso lógico pero que normalmente tiene contraprestaciones.

"Me cuesta bastante respirar. Tengo una contractura inmensa en la espalda por ir protegiendo la zona de la costilla con el resto del cuerpo. Me cuesta mucho coger aire y me duele bastante. Espero que, con un poco de antiinflamatorio, mañana pueda estar un poquito mejor", relató el #44, cuya intención es salir a la pista este sábado, por más que no tomará riesgos que puedan ser contraproducentes para su salud.

"Hay un parón después de esta carrera (de cinco semanas), y eso me ayudará. Para mí es importante estar encima de la moto, pero si estoy así mañana [por el sábado] no sé si podré hacerlo. Si soy competitivo, y eso pasa por terminar entre los diez primeros, me subiré. Si veo que no puedo, entonces pensaré qué hacer. Dependerá de cómo me levante", cerró Espargaró.