Pol Espargaró, muy enojado con los comisarios

El de KTM, que finalmente arrancará sexto, celebró casi como una victoria el giro que había dado y que lo colocó provisionalmente en la primera fila, hasta que los encargados de las pantallas de tiempo corroboraron que, efectivamente, esa última intentona no tenía validez. ¿El motivo? Que el español había ignorado la bandera amarilla que le mostró un comisario a su paso por el sector en el que Cal Crutchlow se acababa de caer.

Las imágenes de televisión efectivamente mostraron el bandera, pero también es verdad que para que la realización tuvo que hacer un zoom porque el comisario estaba en un lugar con muy poca visibilidad, entre dos virajes. Si era difícil darse cuenta de su presencia por la televisión, para un piloto en plena faena era misión prácticamente imposible, como Polyccio se encargó de subrayar.

KTM presentará una reclamación ante Dirección de Carrera por lo que considera mala praxis y mala aplicación de la normativa revisada hace poco, pero el propio ‘infractor’ tiene pocas esperanzas de que la queja tenga demasiado recorrido.

“La bandera amarilla no debía estar allí, entre dos curvas enlazadas. No fue un error nuestro, fue de los comisarios. Tendría que arrancar el segundo, no el sexto”, criticó Espargaró.

“Salir el sexto está bien, pero cuando estas arriesgando tu vida para dar una vuelta lo más rápido que puedes y te la arrebatan, pues no es justo. Hay una bandera amarilla que tenemos que respetar, pero tienen que mostrarla donde la podamos ver. He pagado el mal trabajo de los comisarios y de la organización”, prosiguió el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona).

“Protestaremos, pero ellos [Dirección de Carrera] dirán que la bandera amarilla está allí. Y sí, está allí, pero para verla hay que hacer zoom en la pantalla”, añadió el #44, visiblemente cabreado.

“Estoy muy enfadado y no solo por haber perdido la vuelta, sino porque Cal todavía estaba en suelo y en estas circunstancias tenía posibilidades de caerme yo también y de hacernos mucho daño. Estamos de acuerdo en que la norma tiene que aplicarse, pero nosotros y también los comisarios”, finalizó Espargaró.

