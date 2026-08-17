Pirro: "Sigo apostando por Márquez, pero será un Mundial que se decidirá por los pequeños detalles"

Si bien las últimas carreras antes del parón veraniego habían sido favorables para Ducati, lo que permitió a Marc Márquez situarse a solo 18 puntos de la cabeza de la clasificación mundial de MotoGP, la reanudación de la competición, en Silverstone, ha sido un monólogo de Aprilia, con las RS-GP acaparando el podio tanto en la carrera Sprint como en la carrera larga.

Una señal más de que lo que nos espera es un final de temporada que probablemente se disputará como una especie de montaña rusa, en el que las dos marcas italianas tendrán que intentar aprovechar los altibajos de la otra para llegar a la meta final de Valencia por delante de todos. Así lo ve también quien conoce a la perfección el entorno interno de la casa de Borgo Panigale, el piloto de pruebas Michele Pirro.

"No ha cambiado nada respecto a lo que hemos visto en estas primeras doce carreras. Lo que se vio en las primeras pruebas, más o menos, sigue siendo así. Así que hay que ir sobre la marcha: cada circuito será una historia aparte. Habrá circuitos en los que, como en Silverstone, nos ha costado mucho, y otros en los que tendremos menos dificultades. Esperamos llegar a Valencia y poder volver a dar la talla. No hay una solución inmediata a los problemas, pero se está trabajando en ello. Sin embargo, consideramos que este proyecto ya ha llegado a su fin", afirmó el veterano en una entrevista concedida a los compañeros de GPOne.com.

En el horizonte se vislumbra Aragón, uno de los circuitos favoritos de Márquez, por lo que cabe esperar una remontada de la Roja, aunque, según Pirro, no hay que cometer el error de dar nada por sentado en esta segunda parte de la temporada.

"Hemos visto que los circuitos, las condiciones y las características de las pistas marcan más la diferencia que todo lo demás. Así que espero que, quizá, en Aragón volvamos a ser la referencia. Marc puede ser la referencia. Luego está Misano, que será complicada porque Bezzecchi va fuerte: también fue rápido el año pasado. Pero quizá Marc tampoco se quede atrás. Creo que este Mundial se decide realmente por los detalles y, en mi opinión, podría verse condicionado también por los errores de uno u otro, porque hemos visto lo fino que es el límite".

Marc Márquez, Ducati Team, Michele Pirro Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Si tuviera que apostar por el nombre del campeón, Pirro volvería a apostar una vez más por el nueve veces campeón del mundo.

"Está claro que, si tengo que apostar por un caballo, apuesto por él, porque es el piloto que se quedará en Ducati. Espero, por nuestro bien y por el suyo, que así sea. Lo importante es que gane una Ducati; luego, si tengo que apostar, apuesto por él. Pero no porque Di Giannantonio no esté a la altura, al contrario. En mi opinión, está haciendo una temporada increíble".

Dado que él mismo había hablado de un Mundial que se decidirá por los detalles, se le preguntó si una posible cancelación del Gran Premio de Catar, en peligro debido a la guerra en Oriente Medio, podría suponer una ventaja o un inconveniente para Ducati.

"Este año me cuesta decir si un circuito es bueno o no, porque los escenarios cambian de un circuito a otro y también el piloto puede sentirse mejor o peor dependiendo del circuito. Repito: vamos paso a paso para luego sacar conclusiones en Valencia", concluyó.