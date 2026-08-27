Pirelli presenta neumáticos de MotoGP para 2027 con marcas de colores al estilo de la F1

El fabricante italiano Pirelli se convertirá la próxima temporada en el suministrador único de MotoGP, sustituyendo a Michelin, que lo ha sido desde 2016 hasta el final de este año. Este cambio será, seguramente, uno de los puntos más relevantes del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2027, cuando los prototipos de MotoGP pasen a ser de 850cc, desaparezcan los dispositivos de altura, se reduzca la aerodinámica y el combustible pase a ser 100% de origen no fósil.

Para Pirelli, que ya surte de neumáticos a las clases de Moto3 y Moto2 desde 2024, el desafío empezó hace más de un año, en marzo de 2025, cuando se anunció que iba a ser el nuevo suministrador de la clase reina.

Desde entonces, el fabricante italiano ha trabajado duramente en su gama de neumáticos, de la que hizo una primera entrega a los cinco fabricantes de MotoGP (Ducati, Aprilia, KTM, Honda y Yamaha) a finales de 2025.

Pirelli ha entregado este jueves un nuevo loto de neumáticos a los fabricantes de MotoGP, el tercero Foto de: Motorsport.com

Tras recibir los primeros comentarios de los equipos, Pirelli profundizó en el desarrollo de su catálogo, entregando un segundo juego de 80 neumáticos a cada constructor durante el pasado GP de España, en Jerez, como ya explicó Motorsport.com.

Ahora, cuatro meses después, Pirelli ha desplazado hasta Motorland, donde este fin de semana se celebra el GP de Aragón, una nueva partida de 400 unidades, 80 para cada fabricante, con las que ya deberán terminar sus ensayos antes del primer test de pretemporada 2027, que se celebrará el 1 de diciembre en Valencia.

Colores como en la F1

La gran novedad de este nuevo 'paquete' de neumáticos que Pirelli ha entregado a los equipos, es que contarán con una gama de colores, una línea en el lateral, como en la Fórmula 1, categoría en la que también el fabricante italiano es suministrador único.

Cada compuesto, blando, duro o medio, y cada tipo de neumáticos, para seco, mojado o intermedio, se distinguirá por un color diferente.

Cada fabricante ha recibido 80 nuevas unidades de diferentes modelos de neumáticos Pirelli Foto de: Motorsport.com

En la F1, por ejemplo, el color rojo se asocia al compuesto blando, el amarillo al medio, y el blanco al duro; mientras que la línea azul distingue al neumático de lluvia y la verde al intermedio, un compuesto este último que volverá a MotoGP después de que Michelin lo suprimiera de su dotación en 2017.

La entrega de los neumáticos, que se ha realizado este jueves en Aragón, es solo para los fabricantes, que hasta ahora han sido los únicos que han desarrollado los compuestos de Pirelli en test privados, y en la jornada oficial que se realizó tras el GP de la República Checa, en Brno, con los pilotos titulares, el pasado 22 de junio.

Cada neumático lucirá una tira de color en función de su compuesto Foto de: Motorsport.com

Sin embargo, el lunes 21 de septiembre, en Austria, se llevará a cabo otro test que estará abierto a todos los equipos, también los privados, que recibirán los neumáticos de su respectiva fábrica.

En el ensayo oficial de Valencia, el martes después del final de la temporada, Pirelli suministrará los neumáticos a todos los equipos de MotoGP, que dispondrán de del catálogo completo de 2027 para poder probarlo.