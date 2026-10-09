Los pilotos se resignan al GP de Qatar mientras MotoGP supervisa la seguridad

MotoGP sigue planeando que el Gran Premio de Qatar se celebre en noviembre, pese al conflicto en curso en Oriente Medio, y el director ejecutivo adjunto Carlos Ezpeleta afirma que el campeonato está siguiendo de cerca la situación.

El Gran Premio de Qatar, uno de los eventos más distintivos del calendario y la primera carrera de MotoGP que se celebró de noche, se ha visto afectado por el conflicto armado en la región.

Programada originalmente para el 12 de abril, la carrera fue aplazada al 8 de noviembre, lo que obligó a retrasar una semana los Grandes Premios de Portugal y Valencia, que cerrarán la temporada.

MotoGP ha mantenido la fecha revisada desde que se anunció el aplazamiento, con los preparativos en marcha para que el campeonato viaje a Doha en poco menos de un mes.

El jueves, un avión estacionado en el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, habría resultado dañado por un ataque con misiles de los hutíes de Yemen, alineados con Irán, lo que provocó importantes interrupciones de vuelos en todo Oriente Medio.

Hablando en Indonesia el viernes, Ezpeleta reiteró que MotoGP seguía planeando celebrar el evento, aunque subrayó que la seguridad de todos los implicados seguía siendo primordial.

"Estamos siguiendo de cerca la situación", dijo. "Estamos planeando ir a Qatar, pero obviamente la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los aficionados es la prioridad número uno. Así que seguiremos vigilando la situación".

Carlos Ezpeleta Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al ser preguntado con más insistencia sobre cuándo podría MotoGP tomar una decisión final sobre la carrera, añadió: "Todo está planificado.

"Incluso con el desafortunado suceso [inundaciones] en Valencia en 2024, tuvimos que organizar un evento en otro lugar [en Barcelona] en 10 días. Así que siempre puede haber circunstancias imprevistas.

"Creo que tenemos que trabajar juntos con el equipo, con los promotores, para asegurarnos de que todo sea seguro y de que también haya planes de contingencia".

Los pilotos de MotoGP aceptan la situación de Qatar

Motorsport.com preguntó el jueves a varios pilotos, antes del Gran Premio de Indonesia, cómo se sentían ante la posibilidad de correr en una región afectada por un conflicto armado. Más de un piloto hizo referencia a la idea de que la Formula 1, que aún no ha cancelado sus eventos previstos en la zona, marcaría el camino.

"No quiero expresar opiniones que puedan meterme en problemas", dijo Francesco Bagnaia, de Ducati. "Sin embargo, si nuestra seguridad es realmente una prioridad, entonces hay que considerar cuidadosamente todos los aspectos.

"En mi opinión, el evento de Qatar ofrece un fin de semana fantástico. Quizá sea el evento más único del calendario de MotoGP en cuanto al espectáculo. La carrera se celebra de noche, el circuito es excelente y el ambiente es magnífico.

"Pero si las condiciones no son las adecuadas, creo que merece la pena esperar antes de tomar una decisión".

Fabio Quartararo, que se prepara para dejar Yamaha por Honda al final de la temporada, dijo que no le preocupaba viajar a Qatar.

"No me preocupa ir a Qatar. La verdad es que será una carrera más, una que ya estaba programada; no es algo que me quite el sueño. Si la Formula 1 va, nosotros tendremos que ir", dijo.

Alex Márquez no estaba seguro de si la carrera seguiría adelante.

"¿Vamos o no? Tengo mi billete, pero no sé si vamos", dijo el piloto de Gresini. "Pero si la F1 va, entonces iremos nosotros como avanzadilla.

"No he cambiado mis planes. Desde Malasia, tengo previsto viajar a Qatar (la carrera se disputa la semana siguiente) y quedarme allí de lunes a domingo. Ese era el plan original si nada cambia".

"Tampoco tenemos elección", explicó Pedro Acosta, después de decir que no les habían dado una alternativa al nuevo formato de gran premio.

"Nos han contratado para eso, para ir a correr. Si tiran una bomba, esperemos que no caiga cerca", bromeó, restando importancia al asunto. "Para mí, si el equipo me compra los billetes para volar allí, tendremos que ir".