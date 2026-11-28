MotoGP GP de Valencia

Los pilotos respaldan a Marc Márquez y cargan contra dirección de carrera tras la sanción en Valencia

Los rivales de Marc Márquez coincidieron en que los oficiales de MotoGP fallaron el sábado, y no solo respecto a la penalización del campeón en la carrera sprint del GP de Valencia

Richard Asher Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 20:32

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Los pilotos de MotoGP están molestos con los oficiales de carrera por su gestión de los problemas en la línea de salida en la carrera sprint del Gran Premio de Valencia, con críticas dirigidas a la lenta reacción ante las luces rojas averiadas, el procedimiento de reinicio y la sanción de Marc Márquez.

Un problema técnico con las luces de salida provocó que las motos se sobrecalentaran mientras esperaban a que se apagaran las luces. La Ducati de Márquez se incendió y tuvo que ser retirada de la parrilla, lo que derivó en una controvertida sanción para el 10 veces campeón del mundo, que además está celebrando su último fin de semana en MotoGP.

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Además de la solidaridad generalizada con Márquez por la penalización que recibió, los pilotos señalaron que no debería haber sido el único en retirar su moto de la pista. Dada la prolongada demora mientras se solucionaba el problema con el semáforo, existía la sensación de que permanecer esperando en la parrilla no daba una buena imagen.

"Fue extraño", dijo Fabio Quartararo, de Yamaha. "No sabía si tenía que ir al box o no, pero creo que después [de algo así] tenemos que volver al box y hacer un reinicio rápido. Creo que sería más profesional que quedarse 25 minutos en la parrilla".

Consultado sobre si le habían explicado por qué el pelotón no fue enviado de vuelta a los pits después de la falla de las luces y el incendio de la Ducati, dijo: "Creo que es bastante importante saberlo, pero creo que en ese momento no me importaba tanto. Simplemente estaba ahí y ya está. Solo intentando mantenerme tranquilo".

El hermano de Marc, Alex Márquez, dijo que le pareció "bastante estúpido" quedarse en la parrilla después del fiasco inicial.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Creo que en esa situación era muy fácil enviar a todos al box y hacer una nueva carrera", dijo. "Una nueva carrera sprint con un procedimiento de salida rápida. No sé por qué estuvimos allí 20 minutos en la parrilla. Me sentí bastante estúpido estando allí 20 minutos, solo esperando la vuelta de calentamiento.

"Porque, hablando honestamente, creo que para la imagen [del deporte] y todo era mejor volver al box. Todos se quitan el casco, se sientan. Luego haces el procedimiento de salida rápida.

"Pero decidieron así y es algo que no podemos controlar".

Respecto a la doble penalización de long lap para su hermano, Alex dijo que se estaba mordiendo la lengua: "Voy a intentar dar mi opinión educada. Porque la real sería demasiado dura.

"Creo que fue un problema de las luces. Estuvimos 11 segundos en el limitador [de revoluciones]. Así que por esa razón Marc tuvo el incendio".

Como era de esperar, Jack Miller fue más directo con sus opiniones.

"Que Marc recibiera lo que le pasó con la doble long lap, quiero decir, no fue su p*** culpa que la moto se incendiara", dijo el australiano.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Tuvimos que quedarnos ahí en el limitador y obviamente él estaba en modo carrera, así que la mantuvo en el limitador. No vas a apagarla, carajo, ya sabes, ¡y entonces se apagan las luces! Obviamente esas Ducati estaban funcionando bastante calientes".

Consultado sobre si apagar la moto por parte de Márquez habría supuesto un riesgo de ser golpeado desde atrás, especialmente dada su posición de salida en la primera fila, Miller estuvo de acuerdo.

"Cuando estás en la primera fila de la parrilla, tienes básicamente a 22 tipos detrás dispuestos a pasarte por encima. Así que no creo que tuviera que ser sancionado. Deberíamos haber vuelto al box y hecho un reinicio rápido".

El compañero temporal de Márquez en el equipo oficial Ducati, Iker Lecuona, se mostró indignado por la demora en abortar la salida, así como por la sanción a Marc.

"No entiendo por qué dirección de carrera no tomó ninguna decisión [antes]. Tienen que tomarla como después de cinco segundos. Porque destruimos las motos para nada. Y no tiene sentido", dijo.

"Después de cuatro segundos para nosotros, o máximo cinco, es demasiado tiempo. Y estamos sobrecalentando el embrague, estamos sobrecalentando el motor. Y perdemos la concentración.

"Así que levanté la mano solo para decir: 'Eh, tenemos que parar esto. Estoy cabreado con eso, sinceramente'. Tienen que reaccionar más rápido y no dejar que llegue a ese punto".

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre la doble long lap de Márquez, Lecuona dijo que las reglas definitivamente necesitaban una revisión: "Conozco la regla. Cuando es culpa nuestra, lo entendemos. Cuando no es culpa nuestra... tienen que cambiar esa regla porque no tiene sentido que haya hecho dos penalizaciones de long lap".

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El campeón del mundo de 2024, Jorge Martín, fue menos propenso a entrar en el tema, pero coincidió en que fue una decepción para Márquez.

"Las reglas son las reglas", dijo el piloto de Aprilia. "También me pasó a mí en el pasado.

"No es tu culpa porque tu moto se incendió o se detuvo. Pero son las reglas. Así que es lo que hay. Pero creo que es una pena para el último fin de semana de Marc. Mañana será rápido y tendremos una pelea de verdad".

Johann Zarco, piloto de LCR Honda, ofreció quizás la perspectiva más cínica de todos los pilotos, al decir que los oficiales habrían tenido una visión más flexible si Márquez no hubiera asegurado el campeonato en Portimao el fin de semana pasado.

"Es más fácil cuando es campeón del mundo", dijo el francés de 36 años. "Estoy seguro de que si todavía estuviera peleando por el campeonato, no tendría la sanción".

Información adicional de Matteo Nugnes

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