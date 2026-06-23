Qué opinan los pilotos tras la cachetada de Bezzecchi a un comisario y a su prohibición de correr en Brno

La parrilla de MotoGP de 2026 ha opinado sobre el altercado de Marco Bezzecchi con un comisario, que resultó en que el piloto de Aprilia fuera sancionado sin poder competir en el Gran Premio de la República Checa del domingo.

Los pilotos fueron unánimes al condenar las acciones de Bezzecchi, aunque entendieron por qué reaccionó de esa manera en el fragor del momento.

Sin embargo, las opiniones divergieron cuando se les preguntó sobre la gravedad de la sanción. Mientras algunos pilotos insistieron en que la prohibición era severa, otros argumentaron que era necesaria para establecer un precedente claro.

Las prohibiciones de correr son extremadamente raras en MotoGP e incluso en las categorías inferiores del motociclismo. La última vez que un piloto de gran premio recibió una suspensión fue en 2021, cuando a Deniz Oncu se le prohibió participar en dos fines de semana de Moto3 por causar un accidente importante en Austin.

En Brno, Bezzecchi fue penalizado por golpear a un comisario al menos dos veces durante la carrera sprint. El italiano se cayó en la curva 3 en la penúltima vuelta cuando rodaba quinto. Aunque inicialmente aceptó el incidente y se preparó para abandonar la pista, corrió hacia un comisario, que había acelerado accidentalmente el motor mientras intentaba levantar la moto de la grava.

Bezzecchi estaba visiblemente alterado por esos acontecimientos y golpeó al comisario, antes de alejarse del lugar.

El panel de comisarios liderado por el ex piloto de 500cc Simon Crafar posteriormente le prohibió participar en la carrera del domingo, y la apelación de Aprilia contra la sanción fue rechazada el sábado por la noche.

Bezzecchi luego emitió una disculpa en las redes sociales y visitó personalmente al comisario apostado en la curva 3 el domingo por la mañana, y las imágenes de televisión mostraron a ambos abrazándose tras una conversación.

Sin embargo, la sanción tuvo importantes repercusiones en la lucha de Bezzecchi por el campeonato, con su compañero de equipo Jorge Martín reduciendo su ventaja a solo ocho puntos.

Esto es lo que dijeron los pilotos de MotoGP de 2026 sobre las acciones de Marco Bezzecchi y la sanción posterior.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"No voy a hacer comentarios adicionales porque ya hay mucho ruido en las redes sociales.

"Puede pasar. Somos jóvenes. Estamos aprendiendo cosas delante de millones de personas. Así que, allí, con toda la adrenalina, con quizá la frustración de la caída…

"Por supuesto, creo que aprendió de ello, pero ya está. Es solo que estamos aprendiendo cosas cada día y la mayoría de nosotros tenemos entre 20 y 30 años, así que todavía tenemos muchas cosas que aprender en la vida."

Jorge Martín

"Creo que es difícil juzgar. En el fragor del momento, Marco hizo lo que hizo. Creo que después de esta sanción, no lo volverá a hacer.

"Sé que los comisarios están ahí para ayudarnos. Pero a veces, cuando te caes y no ves lo que quieres ver, te enfadas. Pero desde luego, no lo apruebo [sus acciones]."

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"Es cierto que en ese momento tenemos mucha adrenalina como pilotos. Él entendió su error, lo explicó y se disculpó y todo, así que todo el mundo está de acuerdo con su comportamiento hoy.

"Siempre debemos estar en contra de la violencia, aunque no sea nada extremo. Pero es un comportamiento que no es aceptable en ningún deporte.

"La sanción es grande porque nunca había pasado antes. A veces en el pasado tuvimos algunos empujones o algunos gritos al comisario y así nunca había pasado. así que también puedo entender a los comisarios al tomar esta decisión. Bez es el líder del campeonato, lo que hace que todo sea más sonado. Si hubiera sido el último piloto de la parrilla, quizá todo habría pasado con más calma.

"Creo que todo el mundo puede entender a los comisarios. Además, Bez entendió su error. Quiero decir que todos aquí vamos en la misma dirección, que estamos en contra de cualquier tipo de violencia.

"Creo que cada piloto que está aquí en este paddock vio la sanción. Dicen: ‘Vale, lo entendí’. Pero es correcto porque al final es como cuando hicieron un trabajo fantástico para mí en Moto3 poniendo más sanciones por ir despacio en la trazada, por causar accidentes, etc. Esto mejora muchísimo el comportamiento de los pilotos jóvenes.

"Creo que en cada deporte, en cada disciplina del motor, las reglas están realmente claras. Si cometes este error, recibes esta sanción. En MotoGP, estamos mejorando eso. Aun así, a veces no es tan predecible. A veces hay cierto margen de interpretación porque también es un deporte bastante difícil de entender desde fuera.

"Pero cada año, los comisarios están haciendo un gran trabajo y mejorando, así que solo podemos estar contentos y satisfechos con su trabajo porque están creciendo y escuchando nuestros comentarios."

"Lo conozco muy bien. Sé cómo puede afectarte la adrenalina. Eso no quita lo que le hizo al comisario porque no puedes tocarlos. Están ahí trabajando para ti.

"Pero el castigo fue muy duro. Y una suspensión de una carrera es enorme. Hemos visto muchas cosas similares en el pasado. Nunca [una sanción así] había pasado. Así que solo quiero decir que es enorme."

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"He estado en esa posición. Te levantas, sin importar lo que esté pasando, sin importar si pensabas que podías volver a la carrera, sin importar si la moto estaba acelerada… la gente que no lo ha hecho y no ha estado en esa situación, no lo entiende.

"Estás tan caliente, ya estás cabreado porque te caíste. Escucha, lo que hizo estuvo completamente mal, pero entiendo que quieras destrozar todo lo que te rodea. No estoy diciendo que deban ser personas, o motos, o muros, o lo que sea. No debería ser nada.

"Pero los pilotos entenderán esa sensación. Estoy seguro de que los comisarios también, porque uno de ellos es un ex piloto. Pero al final, esto [golpear a un comisario] no se puede hacer, aunque es una situación desafortunada.

"Ya se acabó, así que ya está. Ya tuvo su sanción, pidió perdón, no hay nada más que nadie pueda hacer. Ha pasado y eso es todo. Realmente creo que lo siente, así que es una de esas cosas, y creo que seguimos adelante con eso."

"Sanción dura. Creo que la más fuerte que he visto nunca.

"Vale, decimos que este es un deporte que los niños pueden ver en la tele. Pero al final, tus padres son quienes te enseñan qué está bien y qué está mal.

"Aquí estamos con adrenalina. Te acabas de caer. Si tu moto quizá tiene un motor nuevo, por ejemplo…

"No digo que [lo que hizo Bezzecchi] esté bien. No hay manera de justificarlo. Pero todo el mundo puede o debería ser lo bastante mayor para separar las cosas.

"La sanción fue dura, pero creo que fue la correcta.

"Más que nada, deberíamos respetar a todos los que hacen que este campeonato funcione, porque sin los comisarios, no corremos. Así que esto es más bien una sanción de respeto, digamos."

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No me corresponde a mí comentar. Todos la cagamos. Al final del día, todos somos humanos. Dices que no puedes identificarte, pero puedes identificarte de alguna manera. Todos la cagamos y cometemos errores. Hoy él lo pagó."

"Creo que mi opinión no es realmente importante. Solo estoy contento por las imágenes que vi esta mañana [de Bezzecchi yendo hacia el comisario]. Al final, en el lado humano, se encuentran.

"Fue una bonita imagen. Siempre es genial cuando un hombre admite su culpa. Es algo maduro, así que me alegra que de alguna manera se encontraran."

"Sí tengo una opinión. Aleix Espargaro también debería haberse saltado aquella carrera en Qatar [en 2023] [por abofetearme en pista], porque yo soy una persona, el comisario es una persona.

"Lo que hizo Marco fue un error y fue algo malo. Fue algo malo. Entiendo la sanción y lo entiendo todo. Pienso en mí mismo.

"Si aparto mi ego, pienso en mí mismo y en cuando aquello me pasó. Cuando un chico que estaba compitiendo conmigo hizo ese gesto hacia mí, y en ese momento no le pasó nada. Fue hace tres años. Las cosas han cambiado en tres años. Los comisarios se han vuelto más sensibles a esto.

"Entiendo la sanción que se le dio a Marco."

"Creo que Marco cometió un error, pero, sinceramente, no esperaba que no pudiera correr. Pero así son las cosas."

Fotos del GP de la República Checa - Domingo