MotoGP GP de Qatar

Los pilotos de MotoGP se resignan a correr en Qatar pese a las preocupaciones por la seguridad

En la última reunión entre los pilotos de MotoGP y el promotor del campeonato, celebrada el jueves en Sepang, los organizadores reiteraron su postura de que la actual inestabilidad en Qatar no constituye un motivo suficiente para cancelar el Gran Premio de la próxima semana.

Oriol Puigdemont

Publicado: 29 oct 2026, 10:36

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La carrera nocturna de Qatar se mantiene en el programa de MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Un encuentro más, la misma conclusión: MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el titular de los derechos de explotación del campeonato, está totalmente convencida de la celebración del Gran Premio de Qatar, agendado para la próxima semana después de ser aplazado medio año más tarde de la fecha inicial que figuraba en el calendario.

El conflicto que estalló en febrero entre el frente formado por Estados Unidos e Israel, e Irán, ha instalado en la zona de los Emiratos Árabes un clima de inestabilidad que, si bien ha ido a menos respecto de los primeros meses de la guerra, todavía no está resuelto.

Desde hace varias semanas, la mayoría de los pilotos de MotoGP han ido mostrando sus reservas acerca de la idoneidad de desplazarse hasta un área en la que existe un conflicto latente, y que puede desencadenarse en cualquier momento. Más de tres cuartas partes de la parrilla se ha manifestado contraria al viaje, en contra de la postura de MGPSEG, que considera suficientes las garantías que ofrece el Gobierno de Qatar.

Tras la reunión que mantuvieron el miércoles, en las oficinas del circuito de Sepang (Malasia), los corredores y la mayoría de team managers de las distintas escuderías, el jueves fue Carmelo Ezpeleta, el CEO del promotor, quien se sentó con ellos.

Motorsport.com entiende que el ejecutivo reiteró su postura y se la transmitió a los allí presentes, que abandonaron la reunión con la impresión de que el evento tirará para adelante, independientemente de si hay algún piloto que a título personal decide no acudir. Ezpeleta recordó que el contrato de los corredores les vincula a sus estructuras, y que serán ellas quienes, eventualmente, deberían afrontar una penalización.

La semana pasada, en Australia, los pilotos pidieron a MGPSEG una serie de garantías, por escrito, vinculadas a la seguridad y a la cobertura que recibiría el paddock, en Qatar, en el supuesto de que la crisis se agravara con el personal sobre el terreno. El promotor subraya que esa demanda escapa a sus competencias, y que corresponde al Gobierno del país. Motorsport.com entiende que Qatar ha mandado un documento en el que se compromete a responder, aunque los corredores aspiran a recibir algo más específico. En este sentido, Carlos Ezpeleta, director adjunto de MGPSEG, tiene previsto llegar a Malasia a lo largo de las próximas horas, y será él quien pondrá encima de la mesa cuáles son las garantías que ofrece el país.

Dentro de los equipos, la mayor parte de la tropa no quiere ir a Qatar, aunque las sensibilidades son muy diversas en función de cada cual. Yamaha, por ejemplo, desplazará al menor número de personal, algo parecido a lo que hará Honda. Paralelamente, varios teleoperadores de televisión, de los que tienen los derechos de retransmisión, ya han informado de su intención de no mandar a nadie a Losail.

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