MotoGP

Los pilotos de MotoGP dudan sobre viajar a Qatar por seguridad ante la crisis en Medio Oriente

El campeonato del mundo mantiene la fecha del 8 de noviembre para que se lleve a cabo el GP de Qatar, la vigésima cita de la temporada, un viaje que genera dudas a la mayoría de los pilotos de la parrilla.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 14 oct 2026, 14:05

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Pasan las semanas y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la empresa promotora del campeonato del mundo, mantiene en su calendario de esta temporada el Gran Premio de Qatar. Inicialmente, la emblemática carrera nocturna que se celebra en Losail, estaba programada para el fin de semana del 10 al 12 de abril, el cuarto evento del el arranque, en Tailandia, y el paso por Brasil y Estados Unidos.

Sin embargo, el conflicto bélico que estalló entonces en la zona de Oriente Medio, y que todavía se mantiene latente, obligó a retrasar el gran premio a la parte final del curso, los días 6 a 8 de noviembre. Eso supuso retrasar las citas en Portimão y Valencia una semana sobre el plan inicial, circunstancia que llevará al certamen a terminar, en Valencia, más tarde que nunca, el último día de noviembre.

Desde MGPSEG se ha transmitido en todo momento la intención de llevar a cabo la carrera en Losail. Y no solo eso, sino que el Gran Premio de Qatar figura como la segunda parada del calendario provisional de 2027, anunciado el pasado 25 de septiembre. Según la agenda, la carrera del año que viene se disputará el 14 de marzo, dentro de cinco meses.

Cuando queda menos de un mes para que las motos salgan a pista en el trazado a las afueras de Doha,Carlos Ezpeleta, CEO adjunto de MotoGP, aseguró el fin de semana pasado, desde Indonesia, que por el momento no hay contramarcha. "Estamos siguiendo de cerca la situación. Tenemos previsto viajar a Qatar pero, obviamente, la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los aficionados es nuestra máxima prioridad. Seguimos monitoreando los acontecimientos", dijo el ejecutivo, algo menos contundente de lo que estuvo en las últimas citas antes de dar el salto hacia la gira asiática.

Los pilotos opinan

Estos días, en Lombok, Motorsport.com preguntó a los pilotos cuál era su opinión sobre la posibilidad de ir a correr a Qatar. "No quiero expresar opiniones que puedan meterme en problemas", dijo Francesco Bagnaia, piloto oficial de Ducati. "Sin embargo, si nuestra seguridad es realmente una prioridad, entonces todos los aspectos deben considerarse cuidadosamente", sugirió. "Si las condiciones no son las adecuadas, creo que vale la pena esperar antes de tomar una decisión", aconsejó el turinés.

La otra cara de la moneda fue [[LINK_1:Fabio Quartararo, que no mostró ninguna inquietud ante la posibilidad de viajar a una zona en conflicto]]. "No me preocupa ir a Qatar. La verdad es que será una carrera más, una que ya estaba programada; no es algo que me quite el sueño. Si la Fórmula 1 va –la carrera está programada para el 29 de noviembre–, nosotros también tendremos que ir", dijo el francés de Yamaha.

Sin embargo, además del plano personal, existe una vertiente deportiva. El campeonato se está jugando en un pañuelo, con Jorge Martín y Marc Márquez separados por solo dos puntos. Si no se corre en Qatar, habrá solo cuatro grandes premios y 148 puntos por disputarse, 37 menos que si se disputa la carrera.

Marc Márquez, que ganó el año pasado en Qatar, alega que "vida solo hay una y carreras hay muchas"

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En el plano deportivo a mi no me afecta, ni bien ni mal. Es lo mismo para todos, no es algo que pueda controlar que vayamos o no, porque no es decisión mía", respondió Martín a Motorsport.com, al ser preguntado por su preferencia.

"Puede ser una carrera en la que gane y sume 37 puntos; o puede ser que me caiga y no sume ninguno. Es especular mucho, y es imposible saber qué puede pasar y qué influencia puede tener. No quiero gastar energía en ese tema", añadió el de Aprilia.

Márquez, segundo de la general y que lucha por su décima corona, fue un poco más allá y empleó una frase que ya utilizó cuando se lesionó de gravedad en 2020 y admitió haberse equivocado al reaparecer tan pronto, apenas cuatro días después de operarse el brazo. "Prefiero no opinar de momento, pero tengo muy claro que la vida es una, y carreras, hay muchas", expuso el de Ducati.

El que tiene menos margen para perder puntos de los tres que teóricamente están en la batalla por la corona es Marco Bezzecchi, que circula el tercero en la tabla general, a 46 puntos de Martín y a 44 d Márquez. Con 185 puntos en juego, todavía tiene opciones de reengancharse en la batalla por la corona, algo más difícil si el cómputo global del botín que se entrega queda reducido a 148 puntos, en caso de que no se viaje a Qatar.

Motorsport.com entiende que los pilotos están en contacto en torno a este tema, y también que mantienen un gran hermetismo sobre qué porcentaje de ellos prefiere una u otra posibilidad, a la espera de conocer cuál será el próximo movimiento del campeonato, que por cuestiones evidentes debe precipitarse pronto.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Fermín Aldeguer fue operado de la mano

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Germán Garcia Casanova





Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir



MotoGP



MotoGP 20 h



Acosta critica la norma de presiones y propone igualarlas antes de salir





Los pilotos responden a las sanciones en MotoGP por no ir a eventos con los aficionados



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Los pilotos responden a las sanciones en MotoGP por no ir a eventos con los aficionados





Marc Márquez califica de "redondo" su GP de Indonesia



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



Marc Márquez califica de "redondo" su GP de Indonesia

More from

KTM





MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales





Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



5 d



Bastianini minimiza sus caídas en Indonesia y confía en mejorar el sábado





MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



6 d



MotoGP cambiará sus fines de semana en 2027 y la parrilla no comparte una misma visión

Últimas noticias





Los pilotos de MotoGP dudan sobre viajar a Qatar por seguridad ante la crisis en Medio Oriente



MotoGP



MGP MotoGP 1 min



Los pilotos de MotoGP dudan sobre viajar a Qatar por seguridad ante la crisis en Medio Oriente





Exclusiva: Bortoleto no mira a Antonelli ni Hadjar: “Veremos dentro de veinte años”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



9 min



Exclusiva: Bortoleto no mira a Antonelli ni Hadjar: “Veremos dentro de veinte años”





Cómo la rivalidad con Montoya llevó a que Ralf Schumacher pagara el bono de los empleados de Williams



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 40 min



Cómo la rivalidad con Montoya llevó a que Ralf Schumacher pagara el bono de los empleados de Williams





Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 56 min



Lawson: combinar Red Bull y Racing Bulls daría un coche muy rápido, pero no es posible

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete