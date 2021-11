Los pilotos opinan sobre dejar pasar a Rossi en su carrera del adiós

La idea surgió en las redes sociales pero el rumor se intensificó en los últimos días como una posibilidad real, llegándose a asegurar que los pilotos de MotoGP se habían reunido llegando al acuerdo de dejar pasar a Valentino Rossi, el domingo en Valencia, para que en el momento de su retirada el italiano lograr el podio 200 de su vida y pudiera despedirse desde el cajón.

Sin embargo, durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Valencia, los corredores descartaron dicha posibilidad, estando la mayoría de acuerdo en que el propio Valentino no aceptaría un escenario de estas características.

“Personalmente no creo que Valentino se sintiera satisfecho de conseguir su podio 200 de esta manera, por mi lo haría, no lo descarto, pero no creo que a él le guste la idea”, reflexionó el recién proclamado campeón del mundo, Fabio Quartararo, al que le salió la vena competitiva para añadir: “yo no voy a cortar gas”, entre risas.

Pecco Bagnaia, segundo del Mundial y amigo personal de Valentino descartó igualmente la posibilidad, pero aportó una idea interesante.

“Que todos los pilotos se pongan de acuerdo en dejar pasar a Vale es algo difícil de conseguir, pero tenemos que dejarle que pase después de la bandera a cuadros, cuando termine la carrera, y hacer todos juntos detrás de él la vuelta de honor”, pidió el italiano.

El campeón del año pasado y corredor de Suzuki, Joan Mir, se mostró algo sorprendido por la idea, pero se apuntó a la propuesta de Pecco.

“No creo que sea un buen homenaje dejarle pasar, quizá nos sorprenda y esté luchando por la victoria en su última carrera. Me gustaría mucho poder hacer la vuelta de honor cerca de él”, apuntó el mallorquín.

Danilo Petrucci se alineó con la idea de que al #46 no le gustaría una situación como la que se plantea.

“Valentino es un competidor y seguro que no va a gustarle que le dejen pasar, seguro que va a disfrutar de la carrera y creo que merece algo más que una simple vuelta de honor al final”, dijo.

La nota de humor en torno a la cuestión la puso, como no podía ser de otra manera, Jack Miller.

“Valentino tiene mucho dinero y yo soy un hombre de negocios, así que estoy abierto a cualquier propuesta”, lanzó el australiano entre risas.

Alex Márquez, presente en la rueda de prensa tras su extraordinaria carrera del domingo en Portimao, cerró la ronda de respuestas sobre la cuestión.

“Nadie va a dejar pasar a nadie, somos pilotos de competición, pero como dice Jack, estamos abiertos a ofertas”, cerró el chico de Cervera.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, 9 veces campeón del mundo de motos 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, 9 veces campeón del mundo de motos 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, 9 veces campeón del mundo de motos 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images