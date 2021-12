Petrucci cree que era "querido pero no respetado" en MotoGP

Petrucci pasó 10 años en MotoGP, donde debutó con una modesta CRT del equipo Ioda en 2012 y acabó convirtiéndose en piloto oficial de Ducati en 2019. El italiano ganó dos carreras en sus dos temporadas con los de Borgo Panigale, antes de fichar por el Tech3 KTM.

El de Terni gozó del cariño del paddock y de los aficionados, pero cree que podría haber tenido una carrera más larga en MotoGP si hubiera sido menos amable.

"Durante mis 10 años en MotoGP, aunque yo ya estaba desde que mi padre trabajaba aquí –creo que llegué a este paddock por primera vez hace 25 años, más o menos–, quizá he sido querido, pero no respetado", comentó Petrucci. "Creo que la razón es porque no se puede ser querido y respetado al mismo tiempo".

"Durante estos años he trabajado con mucha gente, he hablado con mucha gente y para mí cruzar por el paddock es realmente difícil porque digo 'hola', me paro a hablar con mucha gente porque nunca grité en el box, o siempre asumí la responsabilidad. Cuando los resultados no llegaban, siempre me ponía en el punto de mira para mejorar, no gritando o chillando a los demás tratando de encontrar algo o alguna razón para los resultados".

"Creo que tuve una larga carrera, quizá podría haber sido más larga si me hubiera puesto a gritar a alguien y no asumiera mis responsabilidades como hacen otros pilotos. Pero nunca actué, siempre fui yo mismo, nunca intenté ser alguien diferente aquí o fuera".

Petrucci debutará el próximo enero en el Dakar con KTM y Tech3, y ha sido relacionado con un paso a MotoAmerica en 2022. El equipo francés, por su parte, contará con una alineación completamente nueva formada por el campeón del mundo de Moto2, Remy Gardner, y el subcampeón, Raúl Fernández.