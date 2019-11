Petrucci: "Ducati trabaja día y noche en la moto del año que viene"

La primera temporada de Danilo Petrucci como piloto oficial de Ducati ha ido de más a menos. El de Terni llegó a ser tercero en la clasificación antes del verano, muy cerca incluso de su compañero Andrea Dovizioso, pero desde la vuelta de las vacaciones no ha acabado ninguna carrera entre los seis primeros.

El ganador del Gran Premio de Italia ha ido perdiendo comba. Maverick Viñales y Álex Rins ya lo adelantaron y en Cheste no puede ceder más de cuatro puntos con Fabio Quartararo si quiere meterse en el top 5.

"Falta una carrera para acabar la temporada y estamos luchando por acabar entre los cinco primeros", recordó Petruccia Motorsport.com durante la Exposición Internacional de Motos y Accesorios (EICMA) de Milán. "Ha sido un año positivo, seguramente con altibajos. Ganar una carrera, en Italia, fue muy bonito, una gran satisfacción. No me lo esperaba. Llevaba varias carreras peleando por el podio. Se dio la ocasión justa".

"Después del verano me ha empezado a costar un poco. Por mala suerte, por problemas técnicos, me ha costado más de lo previsto. En algunos circuitos no he conseguido dar el máximo. He perdido muchos puntos en el campeonato, pero en cualquier caso he seguido dando el máximo", explica.

Independientemente del resultado de Valencia, Petrucci habrá completado su mejor temporada desde que compite en MotoGP, sumando más puntos que nunca y acabando más arriba en la clasificación. Petrux, que acaba contrato en 2020, tratará de dar un paso más la próxima temporada.

"Este año he conseguido mi primera victoria y varios podios. He luchado por ser tercero del Mundial. Así que el año que viene espero hacerlo todavía mejor. No sé lo que esta haciendo Ducati en este momento. Como todo el año, trabaja día y noche en la moto y lo harán para la del próximo", remacha.

Entrevista de Marco Congiu