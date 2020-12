Petrucci agradece a Ducati por no renovarle

Ducati le dijo a Petrucci que no sería renovado antes incluso de que comenzara la temporada 2020 –aplazada por el coronavirus–, y anunció que Jack Miller ocuparía su plaza en 2021.

El italiano comenzó a negociar con KTM enseguida, y firmó con el fabricante austriaco enrolado en el equipo Tech3 de Herve Poncharal.

El conjunto francés consiguió dos victorias en 2020 gracias a Miguel Oliveira, con lo que el balance total de KTM fue de tres victorias junto a la de Brad Binder en el Gran Premio de la República Checa.

Petrucci ganó este año en Le Mans bajo la lluvia, pero durante la temporada se vio muy perjudicado por el cambio en la construcción del neumático trasero de Michelin.

El italiano reconoce que cuando Ducati le comunicó que no seguiría en el equipo en 2021 sintió que había fallado en su objetivo, pero visto en perspectiva se alegra.

"Fue una situación muy, muy extraña, pero todo lo que ha pasado este año en el mundo ha sido muy extraño", dijo Petrucci. "Echando la vista atrás, el día que Gigi [Dall'Igna, director general de Ducati] me llamó y me dijo que no seguiría en el equipo oficial fue muy, muy triste porque sentí que había fallado en mi misión".

"Pero echando la vista atrás, tengo que darle las gracias porque ese movimiento me permitió irme a otra fábrica que es muy, muy competitiva".

"A principio de temporada nadie pensaba que KTM iba a ser tan rápida. Pero ahora los resultados son [buenos]. Por lo tanto, me alegro de que Gigi me despidiera al principio de temporada".

Debido a las tres victorias en 2020, KTM perdió las concesiones que venía aprovechando desde su debut en MotoGP en 2017. Uno de los principales privilegios que perderán será la posibilidad de que los pilotos titulares participen en test privados, por lo que Petrucci no podrá subirse a la RC16 antes del primer test oficial de pretemporada en Sepang en febrero, aunque antes trabajará en el túnel del viento de los de Mattighofen.

"Desafortunadamente, perdieron las concesiones, los test ilimitados, así que no podré probar la moto hasta febrero", comentó después del GP de Portugal. "Pero iré al túnel de viento la semana que viene y será muy, muy importante porque, por ejemplo, la velocidad máxima este año ha sido un problema para mí".

"Así que, trabajar en ese aspecto es importante. Creo que haré mucho motocross sin tapar la marca de la moto!", bromeó.