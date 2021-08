Pedrosa: Contento de que mis tiempos sean similares a mis rivales

Spielberg.- Hasta la primera criba de la cronometrada, el español fue el piloto de KTM más en forma de entre los cinco que compiten este fin de semana en el Red Bull Ring. Eso coloca en una situación incómoda al resto, por más que Miguel Ángel Oliveira pueda tener disculpa al estar condicionado por la caída que sufrió en la primera sesión del viernes, y que le dejó una pequeña fractura en la mano derecha.

Pedrosa, cuyo mejor resultado en este circuito es la tercera plaza que consiguió en 2017, se quedó a una décima y media de meterse en el grupo de pilotos que pasaron directamente a la segunda criba de la cronometrada, por más que su balance fue positivo habida cuenta de la multitud de cambios en la dinámica de los sábados a los que tuvo que enfrentarse.

“Estoy contento de que mis tiempos sean similares a los de los demás. Si cometes un error, estás fuera. Fue difícil para mí hacerlo todo bien”, convino el catalán, que en todas las sesiones de ensayo solo tuvo un problema, al parársele la moto en la segunda salida del taller, el viernes, en el primer ensayo libre.

Desde entonces, el corredor de Castellar del Vallès (Barcelona) siempre se mantuvo en la pomada, mayoritariamente entre los diez primeros.

“Aún falta la carrera, pero ya he visto lo que quería ver. Ya tengo la perspectiva que buscaba, y ya sé cuáles son los siguientes pasos que hay que dar”, comentó el #26, que, a pesar de resistirse, finalmente dio su brazo a torcer tras las presiones de KTM para que volviera a correr. A la espera del plato fuerte de este domingo, las sensaciones son hasta el momento inmejorables, y habrá que ver ahora cómo reaccionas los responsables del constructor de las motos naranjas.

“No me arrepiento de haberme retirado. Está bien estar de vuelta y metido en el pelotón. La velocidad está allí, aunque el sprint que me tocó hacer hoy no es el mejor que he hecho”, argumentó en referencia la nueva dinámica que exigen los sábados: “Ahora ya no tienes nada de tiempo para la puesta a punto, sino que todo va de tratar de mantener al mayor número de rivales posible por detrás. Eso no me gusta demasiado, pero es lo que hay”.

Ante la previsión de que la lluvia pueda ser otra de las protagonistas este domingo, Pedrosa cree que eso añadiría todavía más dificultad a una empresa ya de por sí complicada.

“Llevo dos años sin rodar en mojado y, de hecho, el viernes cuando salí la pista ya estaba secándose. Si llueve me veo un poco verde”, remachó el tricampeón del mundo de 125cc (2003) y dos y medio (2004 y 2005).