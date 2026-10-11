Pedro Acosta: las reglas de presión de neumáticos de MotoGP nos hacen parecer “burros”

Pedro Acosta criticó con dureza las muy cuestionadas reglas de presión de neumáticos de MotoGP, al afirmar que los pilotos parecieron "burros" en el Gran Premio de Indonesia.

El piloto de 22 años superó con facilidad a la Ducati oficial de Marc Márquez por el cuarto puesto en la vuelta 7, tras haber mostrado un fuerte ritmo en las primeras etapas después de largar noveno en la parrilla.

Pero cuando la presión de su neumático delantero Michelin superó el nivel permitido, se vio obligado a devolver la posición y rodar en su estela. Ambos siguieron intercambiando el quinto puesto durante las siguientes 10-12 vueltas, con una forma de cederse la posición mutuamente que dejó una mala imagen en televisión.

Su batalla también puso en juego a Ai Ogura, ya que el piloto de Trackhouse superó a ambos hacia el final de la carrera para completar un 1-2-3-4 para Aprilia.

Fue el segundo día consecutivo en el que las reglas de presión de neumáticos afectaron de manera importante a los pilotos de punta, después de que Jorge Martín se viera obligado a ceder el liderato por el mismo motivo en la carrera sprint.

Acosta, piloto oficial de KTM,dejó claro su malestar con el reglamento, al señalar que el requisito de presión mínima de los neumáticos debería aplicarse únicamente al inicio de una carrera.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Parecemos burros", dijo Acosta. "Creo que [Márquez] tenía los mismos problemas que yo, porque también me dejó pasar.

"Entiendo que deberíamos tener una presión mínima antes de salir a la carrera, pero no puedes decidir [lo que pasa en la carrera]. Por ejemplo, ayer con Martín, imagino que su carrera estaba planificada con [Marco] Bezzecchi y Marc por delante. No puedes controlar lo que hacen los demás por esto.

"Creo que deberíamos tener una presión mínima antes de arrancar en la parrilla, y después lo que pasa, pasa. No puedes hacer nada".

Y agregó: "Estuve sufriendo toda la carrera con la presión del neumático delantero y estaba perdiendo muchísimo tiempo, dejando pasar a Marc, luego adelantándolo otra vez, después dejándolo pasar de nuevo, y luego empezando a adelantarlo. Después Ogura nos alcanza. Y era más rápido que nosotros, eso es todo".

Márquez admitió que también tuvo algunos problemas de presión de neumáticos durante la carrera, pero que finalmente no fue el factor decisivo para perder ante Acosta.

Otro piloto de KTM, Maverick Viñales, incumplió el reglamento y recibió una penalización de 16 segundos por no cumplir con el requisito de presión mínima de neumáticos. La sanción finalmente no tuvo impacto en su resultado, ya que de todos modos era el último entre los clasificados, en el 17° puesto.