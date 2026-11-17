Declaraciones

MotoGP

Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"

Tres temporadas, 56 grandes premios y hasta 15 podios necesitó Pedro Acosta para lograr su primera victoria en MotoGP, su gran objetivo antes de abandonar KTM a final de año para convertirse en compañero de Marc Márquez en Ducati.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 17 nov 2026, 1:05

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El piloto de KTM podrá abandonar la fábrica austríaca, que le dio la oportunidad de llegar al mundial y ser campeón de Moto3 y Moto2, habiendo logrado, al menos, una victoria, la que consiguió en casa, en el GP de Austria, el pasado 20 de septiembre, un triunfo que fue como una descompresión para el piloto murciano, que buscaba denodadamente ese logro.

"Mi vida no ha cambiado absolutamente nada, no te voy a engañar. Había soñado tanto con la victoria que cuando la conseguí es como si ya lo hubiese vivido, así que creo que me supo a poco en comparación con lo que tendría que haber sido realmente", explica el piloto de KTM en una entrevista con uno de sus patrocinadores, Pont Grup. "Obviamente, estoy muy contento: es una espina que ya me he sacado, pero es solo una victoria; necesito muchísimo más que eso", muestra su ambición.

A falta de solo dos carreras, las de Portugal y Valencia, para cerrar el capitulo KTM, Acosta habla abiertamente del gran desafío que le viene encima, ser compañero y rival de Marc Márquez.

Durante la temporada se han podido ver algunos duelos codo a codo entre ambos, un aperitivo de lo que se se viene el próximo año, cuando ambos compartan box en Ducati, y el murciano ha tomado buena nota.

"Es uno de los mejores pilotos de la historia y se nota mucho. Sabe gestionar todas las situaciones en pista y también fuera: aparte de ser un tipo muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo. Algo he aprendido, pero creo que compartiendo box con él podré aprender mucho más", valora.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una temporada la 2027 en la que llega un nuevo reglamento técnico, motos de 850cc y los neumáticos Pirelli, sobre el papel un cambio de era en MotoGP.

"Por mi parte, espero que cambie (risas). Creo que estará todo un poco más igualado y el piloto tendrá algo más de importancia que ahora, pero hasta que no lo compruebe en Valencia no puedo asegurar nada al 100%", dice en referencia al test del 1 de diciembre, en el que se subirá a la Ducati por primera vez, aunque ya hizo una prueba estática en Indonesia para tomarse las medidas encima de la moto.

Viendo la progresión, carácter y ambición de Acosta, su salto al manillar de una moto que, sobre el papel, será de las más competitiva, llevan a pensar que las metas del murciano serán altas, no solo a nivel de ganar carreras, también de pensar en el título.

"Hay que ser realistas ante todo. Primero hay que estar en el Top 5 regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante. Aún es pronto para hablar de eso… hasta que no se hayan disputado los primeros grandes premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El gran rival de Acosta en 2027 no será otro que su compañero de garaje, Márquez, pero el #37 no se olvida de otros contrincantes a los que debe tener en cuenta.

"Llega gente joven con nivel, aparte de los que ya están, como Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, por ejemplo. Veremos qué tal va todo con la nueva normativa, pero estoy seguro de que más de uno dará la sorpresa", pronostica, dejando la puerta abierta a que surja un 'tapado'.

"Izan Guevara y Daniel Holgado lo pueden hacer bien y tanto Senna Agius como David Alonso tienen mucho nivel para dar la sorpresa. No puedo decirte un nombre concreto porque creo que todos los que llegan son buenos, así que veremos a principios de año cómo se adaptan. Además, hay en MotoGP algún rookie de este año que lo está haciendo bien, como Diogo Moreira, así que seguro que también dará un paso adelante".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Pecco Bagnaia se perderá el GP de Portugal y Ducati confirma su reemplazo

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Germán Garcia Casanova





Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 d



Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona





Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



4 d



Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"





Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



7 d



Ezpeleta defiende la seguridad del GP de Qatar pese a las críticas

More from

Marc Márquez





La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



La plaga de lesiones en MotoGP enciende las alarmas sobre calendario, sprints y tripletes





Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



2 d



Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"





Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP



MotoGP



MotoGP 4 d



Madonna di Campiglio acogerá la presentación de la Ducati 850 para la nueva era de MotoGP

More from

KTM





Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



4 d



Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas





Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



13 d



Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación





Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su llegada a Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



14 d



Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su llegada a Qatar

Últimas noticias





Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"



MotoGP



MGP MotoGP 8 min



Pedro Acosta: "Es pronto para pensar en ganar el título de MotoGP en 2027"





Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Meyer Shank Racing



IndyCar



Indy IndyCar 2 h



Repaso de la temporada 2026 de IndyCar: Meyer Shank Racing





El plan de Pirelli con los neumáticos para mejorar las carreras de F1 en 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



El plan de Pirelli con los neumáticos para mejorar las carreras de F1 en 2027





Norris cree que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y advierte que Las Vegas sería "aterrador" con pista mojada



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



5 h



Norris cree que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y advierte que Las Vegas sería "aterrador" con pista mojada

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete