Pedro Acosta se someterá a una operación tras retirarse del Gran Premio de Assen

Pedro Acosta se someterá a una intervención quirúrgica en la muñeca el martes, tras retirarse del Gran Premio de MotoGP de los Países Bajos debido a un síndrome del túnel carpiano.

El piloto oficial de KTM pasó gran parte del día luchando con la Ducati de Marc Márquez por un puesto entre los cinco primeros en Assen, tras haber remontado desde la octava posición en la parrilla de salida.

Sin embargo, su carrera terminó abruptamente en la vuelta 13 de 26, cuando redujo la velocidad al entrar en la curva 1 y finalmente se detuvo en boxes para retirarse.

Aunque en un primer momento parecía que un problema mecánico era la causa de sus dificultades, las imágenes de televisión mostraban que sentía un malestar evidente, ya que sacudía violentamente la mano derecha.

En declaraciones tras la carrera, el español explicó que le han diagnosticado síndrome del túnel carpiano, una afección causada por la compresión del nervio mediano en un estrecho conducto de la palma de la mano.

Esto le provocó entumecimiento en la muñeca durante la carrera, lo que le impedía accionar la palanca derecha de su moto.

Aunque en un principio se había previsto una operación durante el parón veraniego, los acontecimientos de la prueba de Assen de este fin de semana le han obligado a adelantarla y programarla para el parón previo al Gran Premio de Alemania, el 5 de julio.

"Creo que en algunos circuitos es peor y en otros es mejor", afirmó. "Ayer mismo ya estaba sufriendo desde la tercera vuelta, pero, más o menos, sabía dónde estaba la palanca.

"Pero hoy, detrás de Marc, a veces tenía que soltar el freno para no chocar con él porque ni siquiera sabía si tenía la palanca en la mano.

"El martes me operarán para intentar solucionar este problema.

"Es algo en la muñeca que me impide tener sensibilidad en ella".

Acosta reveló que llevaba padeciendo esta afección desde 2025, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha empeorado hasta el punto de requerir una intervención quirúrgica.

"Hace un año, si recuerdan lo que pasó el año pasado en Motegi, me salí a la grava en la curva 1", explicó. "Esto se debió a que llegué a un momento en el que ya no tenía sensibilidad y simplemente se me escapó la palanca del dedo.

"Hoy, quizá haya sido el peor episodio que he tenido nunca. Nuestra idea era operarme después de Sachsenring, pero es mejor que lo hagamos ahora".

Cuando se le preguntó si esperaba recuperarse antes de la carrera de Sachsenring del mes que viene, añadió: "Todo irá bien si todo sale bien".

Acosta vivió un fin de semana complicado en Assen, en el que solo sumó un punto en las dos carreras.

Dos problemas técnicos relacionados con los sensores limitaron gravemente su rendimiento el sábado por la mañana y le dejaron en octava posición en la parrilla, lo que comprometió aún más sus posibilidades de sumar una gran cantidad de puntos.

Cuando se le preguntó si había algún aspecto positivo que destacar del fin de semana, respondió: "Nada. Entre los problemas técnicos que tuvimos el sábado y luego este asunto de la mano, es mejor olvidarlo".