Pedro Acosta exige explicaciones a la fábrica de KTM tras un fin de semana del Gran Premio de la República Checa de MotoGP plagado de problemas de fiabilidad.

El piloto estrella del equipo sufrió problemas técnicos durante los tres días en Brno, lo que provocó que fuera el primer fin de semana del año en el que no puntuara.

El viernes, Acosta tuvo una avería durante los entrenamientos de la tarde y acabó llevando su moto al paddock por la entrada trasera. Aunque esto no le supuso un gran problema, ya que logró clasificarse para la Q2, las carreras fueron otra historia.

El sábado, el piloto de 22 años tuvo problemas con el regulador de altura trasero, que, según él, fue el factor clave en su caída cuando luchaba por la sexta posición con Jorge Martín.

Luego, en la última vuelta del Gran Premio de la República Checa del domingo, su RC16 se averió justo cuando iba camino de conseguir una buena puntuación en quinta posición. Acosta reveló después que se trataba del mismo problema que había tenido el viernes.

“Fue exactamente el mismo problema que tuve el viernes”, explicó. “Simplemente se apagó.

“He llegado al punto en que ni siquiera estoy decepcionado. No hice nada mal. Lo que no está en mis manos, no puedo cambiarlo. Es lo que es.

“Ahora es el momento de que KTM dé algunas respuestas e intente analizar por qué estamos teniendo estos problemas de fiabilidad. Porque ya he tenido muchos.”

“Creo que ahora KTM debería enviar todo a la fábrica, intentar entender qué está pasando y dar algunas respuestas, porque ya han ocurrido muchas veces [problemas técnicos].”

Un problema de fiabilidad de KTM fue el origen del incidente más notorio de la temporada, cuando la moto de Acosta se paró a alta velocidad en el Gran Premio de Cataluña en mayo, lo que a su vez provocó el aparatoso accidente de Alex Márquez. Sin embargo, Acosta declaró a la prensa en Brno que los problemas en la República Checa no eran los mismos que los de Barcelona.

Otro contratiempo técnico para KTM en 2026 se produjo en Mugello, donde Brad Binder tuvo que aparcar su moto de fábrica averiada en la recta de boxes. El lugar, desafortunadamente irónico, estaba a solo unos metros del radar donde la Aprilia de Martin batió el récord histórico de velocidad máxima ese mismo fin de semana... arrebatándoselo nada menos que al fabricante austriaco.