Pedro Acosta no pierde la esperanza de conseguir su primera victoria en MotoGP con KTM

Pedro Acosta afirma que hará todo lo que sea necesario para volver a situar a KTM en el escalón más alto del podio antes de incorporarse al equipo oficial de Ducati en MotoGP el año que viene.

Acosta se ha convertido en el referente de KTM desde que dio el salto al equipo oficial de la marca austriaca el año pasado, aprendiendo rápidamente de los errores cometidos al inicio de su carrera para consolidarse como un habitual en el podio.

El español comenzó la temporada 2026 con una victoria en la carrera sprint de Tailandia y ha sumado varios podios tanto en las carreras del sábado como en las del domingo.

Sin embargo, a medida que se acerca la segunda mitad de la temporada, la primera victoria en la categoría reina sigue sin llegar para el campeón de Moto2 de 2023.

Aunque la RC16 no ha demostrado ser ni de lejos tan competitiva como la Ducati GP26 o la Aprilia RS-GP en lo que va de año, Acosta espera que algunos circuitos del calendario de septiembre y octubre le permitan conseguir un resultado decisivo.

"Hasta finales de año, seguiré en KTM. Lo daré todo para conseguir esta primera victoria", afirmó.

"Aún quedan muchas carreras por disputar. Tendremos circuitos mucho mejores [en los próximos meses] que en la primera parte de la temporada, porque normalmente, cuando vamos a Austria, Misano y también a Asia, damos un paso adelante.

"De momento, la cosa está bastante reñida. Tenemos cuatro Aprilia realmente fuertes y cinco o seis Ducati potentes a nuestro alrededor.

"De momento, es bastante difícil conseguir [la victoria]. Espero que antes de que termine el año se presente la oportunidad, pero, aunque no sea así, estaré muy contento si acortamos distancias con los tres primeros del campeonato.

"Creo que estaríamos más cerca si no hubiéramos cometido los errores que cometimos, pero no se puede cambiar el pasado. Ahora es el momento de intentar seguir con el buen trabajo que estamos haciendo y, como digo, intentar estar lo más cerca posible de esos tres primeros".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Ronny Hartmann / AFP vía Getty Images

De cara al Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, Acosta ocupa un sólido séptimo puesto en la clasificación, a 60 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia).

Acosta cree que los problemas técnicos han sido el principal factor limitante para él esta temporada, tras haber abandonado desde buenas posiciones tanto en Barcelona como en Brno.

"No debemos olvidar todos los errores y todos los problemas técnicos que hemos tenido en la primera parte del año", afirmó.

"Es el momento de intentar mejorar y llegar al final del año al máximo nivel posible para, en primer lugar, luchar por esta primera victoria, pero también intentar acercarnos lo más posible a los tres primeros del campeonato, de los que no estamos tan lejos.

"Es cierto que, como digo, si en esta segunda mitad de la temporada simplemente intentamos no tener estos problemas técnicos, quizá podamos volver a meternos en la lucha por los primeros puestos del campeonato".

Al ser preguntado más a fondo sobre si se ve a sí mismo en la lucha por el campeonato, Acosta respondió:

"No, siendo sincero. Solo tenemos que centrarnos en no meter la pata.

"Creo que, al final del año, estaremos más cerca de lo que esperábamos. Ya sabes, con todos los problemas que hemos tenido durante esta primera mitad del año y, a pesar de ellos, no estamos tan lejos.

"Ahora tenemos que intentar no cometer errores, intentar estar más concentrados que nunca, porque creo que estamos mucho más cerca de lo que podíamos imaginar a principios de año".