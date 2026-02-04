Pecco Bagnaia: "Mi tiempo en configuracion de carrera ha sido muy rápido"

Sepang (enviado especial).- Pecco Bagnaia sigue acumulando buenas sensaciones para arrancar la temporada 2026 de MotoGP. Tras un 2025 que acabó siendo su año más complicado en la categoría reina, incapaz de hacerse con la Ducati para lograr victorias de manera regular durante todo el curso, el único deseo del tricampeón del mundo de motociclismo durante el invierno era el de adaptarse en condiciones a la nueva GP26, para dejar atrás el calvario con la GP25. Y parece que es lo que está logrando.

Tras encontrarse bien en la primera jornada del test de Sepang, por más que no buscara un tiempo representativo, el italiano ha subido el listón este miércoles, en el segundo día de ensayos en Malasia. El piloto turinés montó en su Desmosedici la configuración de carrera, y con ella logró batir el tiempo del martes: con un crono de 1:57.302 por la mañana, ocupó la octava posición de la tabla de tiempos, a 428 milésimas del líder del día, Joan Mir, y siendo cuatro décimas más veloz que 24 horas antes.

La única nota negativa de la tanda de ensayos la puso el mal tiempo: la llegada de la lluvia trastocó los planes de todos, incluidos los de la casa de Borgo Panigale, lo que les forzará a tener un jueves más movido, para completar la lista de tareas pendientes para estar preparados en el cierre del test, y de cara a las últimas pruebas en Tailandia (21 y 22 de febrero).

En el caso de Ducati, un feliz Bagnaia señaló que el jueves todo se centrará en terminar de entender la aerodinámica, que apunta a representar una mejoría: "Estoy contento. Ayer fue un día de alivio; hoy, un día de mala suerte por el mal tiempo. Mañana por la mañana será importante terminar de probar la aerodinámica. Mañana será un día de mucho trabajo, pero tenemos más neumáticos, y eso es bueno", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El piamontés indicó que ha confirmado que la GP26 es para él mucho mejor en frenada, su punto fuerte y donde más sufrió con la Ducati antecesora: "Ayer, desde la primera salida, comprobé que la moto trabajaba mucho mejor para mí en frenada; hoy lo hemos confirmado".

"El tiempo que he hecho en configuración de carrera ha sido muy rápido. Puede que mañana alguien se acerque o lo baje, pero también es verdad que luego ha llovido, y eso ha ensuciado la pista", terminó de analizar un Bagnaia notablemente optimista.