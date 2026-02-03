Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Pecco Bagnaia: "Esperaba con toda mi alma tener las sensaciones de hoy"

Pecco Bagnaia acabó más que satisfecho con el primer día del test de Sepang de MotoGP, con el octavo mejor tiempo y sin el límite que notaba con la Ducati de 2025.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Añadir como fuente preferente
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pecco Bagnaia ha encontrado las sensaciones que quería en el arranque de la pretemporada 2026 de MotoGP. El piloto italiano, tras un 2025 muy tortuoso en el que nunca llegó a encontrar buenas sensaciones constantes con la Ducati GP25, salió contento del test de postemporada de Valencia, en base a la primera versión de la GP26. Pero era algo que había que confirmar este martes, tras todo un invierno de parón.

Y parece que las cosas han ido bien. El italiano empezó el test de Sepang algo más escondido, ocupando la zona baja de la tabla de tiempos en la sesión matinal. Pero por la tarde, llegó el paso adelante. Cuando quedaba más de una hora para el final del primer día de pruebas colectivas, el #63 paró el cronómetro en 1:57.720, un registro que de primeras le llevó a la segunda posición de la clasificación, detrás de Alex Márquez.

Después, con el paso de los minutos, a Bagnaia le fueron bajando de ahí, hasta finalizar octavo, a 702 milésimas de su compañero de garaje, Marc Márquez. Aunque cabe resaltar que el italiano no buscó un mejor tiempo al final, como sí hicieron otros, sino que se dedicó a testar la nueva aerodinámica de la GP26, con forma de martillo en la parte delantera, muy visible, como también hicieron los hermanos Márquez.

En su primer encuentro con los distintos medios desplazados a Sepang, entre los que estaba Motorsport.com, Bagnaia confirmó unas buenas sensaciones, distintas a lo que vivió en 2025: "Estoy contento porque hemos trabajado muy bien, y las sensaciones son buenas. El limite que notaba el año pasado, al menos hoy, no lo he notado".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Luego me he podido centrar ya en la nueva aerodinámica, y ya he podido ver en qué es mejor. Con estas sensaciones, puedo trabajar mucho mejor", detalló, anticipando que, de primeras, la nueva creación de Gigi Dall'Igna se adapta mejor a su estilo de pilotaje que su antecesora.

Para finalizar, Bagnaia relató cuánto de importante era para él comenzar en Sepang con el pie derecho: "El año pasado había algo que no funcionaba para mi estilo de pilotaje. Este invierno, esperaba con toda mi alma tener las sensaciones que he temido hoy", concluyó.

Más de MotoGP:

Share Or Save This Story

Artículo previo Marc Márquez, sorprendido de liderar el primer día de la pretemporada en Sepang
Artículo siguiente Por qué los pilotos de KTM ven señales alentadoras tras el primer día del test de Sepang

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

Marc Márquez, sorprendido de liderar el primer día de la pretemporada en Sepang

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez, sorprendido de liderar el primer día de la pretemporada en Sepang
More from
Pecco Bagnaia

Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

MotoGP
MotoGP
Valentino Rossi rodará con los pilotos de la VR46 Riders Academy en Indonesia

Por qué Valentino Rossi presiona a Ducati asegurando saber sus pilotos para el MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Por qué Valentino Rossi presiona a Ducati asegurando saber sus pilotos para el MotoGP 2027

Por qué Pecco Bagnaia parece estar más fuera que dentro de Ducati

MotoGP
MotoGP
Por qué Pecco Bagnaia parece estar más fuera que dentro de Ducati
More from
Ducati

Pedro Acosta pasará a Ducati como compañero de Marc Márquez en el MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Pedro Acosta pasará a Ducati como compañero de Marc Márquez en el MotoGP 2027

Marc Márquez hará otro test decisivo para evaluar su preparación física

MotoGP
MotoGP
Marc Márquez hará otro test decisivo para evaluar su preparación física

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Prime
MotoGP
Prime
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Russell: "Quiero enfrentarme mano a mano con Verstappen por el título de la F1 2026"

Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Yamaha frena su actividad en Sepang mientras investiga un problema en el motor

Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir lidera y Yamaha para por problemas en el Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

Jorge Martín explica su trasplante óseo: "Ya no podía levantar un vaso"

MotoGP
MGP MotoGP
Jorge Martín explica su trasplante óseo: "Ya no podía levantar un vaso"