MotoGP GP de Portugal

La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP

Esta es la parrilla de salida para las carreras del Gran Premio de Portugal, donde Marc Márquez puede consagrarse campeón mundial 2026 de MotoGP.

Federico Faturos

Publicado: 21 nov 2026, 12:26

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Monster Energy Yamaha MotoGP

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