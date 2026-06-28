Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP GP de Países Bajos

La parrilla de salida completa para el GP de Países Bajos de MotoGP 2026

Consulta la parrilla de salida completa para el Gran Premio de los Países Bajos de 2026 en el Assen TT Circuit.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Acción de salida

Aprilia copó los cuatro primeros puestos en la clasificación por primera vez en la historia, con el piloto oficial Jorge Martín listo para liderar la carga de la fábrica de Noale desde la pole position en el Gran Premio de los Países Bajos.

En la primera fila lo acompañarán Ai Ogura, de Trackhouse, y el líder del campeonato Marco Bezzecchi.

Raúl Fernández saldrá cuarto en la parrilla, pero fue la Aprilia más rápida en la clasificación hasta que su mejor tiempo fue eliminado por una infracción menor de los límites de pista. Además, también ganó la carrera sprint del sábado de manera contundente.

También lee:

La mejor moto que no es Aprilia en la parrilla será la Francesco Bagnaia con la Ducati oficial en quinto lugar, con Fabio di Giannantonio de VR46, y Marc Márquez saliendo justo detrás de él.

Pedro Acosta tomará la salida en octavo lugar tras sufrir aún más problemas técnicos en su KTM en la clasificación, mientras que Fabio Quartararo y Joan Mir serán los mejores representantes de Yamaha y Honda respectivamente en noveno y décimo.

Franco Morbidelli, que originalmente clasificó 13º, será relegado tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Enea Bastianini durante los entrenamientos.

Parrilla de salida del GP de Países Bajos de MotoGP 2026

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

3. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

10. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

11. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

12. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

13. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

14. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

17. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20. Spain Augusto Fernandez

Yamaha Factory Racing

 

 

21.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    

Resultados de la clasificación

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Tiempo Km/h
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia

1'30.812

180.055
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia

+0.011

1'30.823

180.033
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia

+0.033

1'30.845

179.990
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.103

1'30.915

179.851
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati

+0.118

1'30.930

179.821
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati

+0.143

1'30.955

179.772
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati

+0.319

1'31.131

179.425
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM

+0.412

1'31.224

179.242
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha

+0.504

1'31.316

179.061
10 Spain J. Mir Honda 36 Honda

+0.692

1'31.504

178.693
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM

+0.792

1'31.604

178.498
12 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati

+0.889

1'31.701

178.309
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda

+0.906

1'31.718

178.276
14 South Africa B. Binder KTM 33 KTM

+1.110

1'31.922

177.881
15 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha

+1.273

1'32.085

177.566
16 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati

+0.614

1'31.426

178.846
17 Italy L. Marini Honda 10 Honda

+1.350

1'32.162

177.418
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha

+1.555

1'32.367

177.024
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM

+1.978

1'32.790

176.217
20 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha

+2.075

1'32.887

176.033
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda

+2.166

1'32.978

175.860
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha

+2.313

1'33.125

175.583
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Aldeguer anuncia que no volverá a correr "hasta después del verano"
Artículo siguiente MOTOGP EN VIVO: la carrera del GP de los Países Bajos

Top Comments
More from
Rachit Thukral

MOTOGP EN VIVO: la carrera del GP de los Países Bajos

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
MOTOGP EN VIVO: la carrera del GP de los Países Bajos

Raúl Fernández critica las sanciones por los límites de pista: "Hacen que MotoGP sea aburrido"

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Raúl Fernández critica las sanciones por los límites de pista: "Hacen que MotoGP sea aburrido"

Guenther Steiner: Culpar a KTM “no es lo más inteligente” para Viñales

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Guenther Steiner: Culpar a KTM “no es lo más inteligente” para Viñales

Últimas noticias

Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato

WRC Grecia 2026: Ogier se impone a un Neuville al que no le acompañaron los neumáticos

WRC
WRC WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia 2026: Ogier se impone a un Neuville al que no le acompañaron los neumáticos