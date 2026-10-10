La parrilla de salida del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026
Raúl Fernández ha conseguido la pole en el Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika. Aquí tienes la parrilla de salida completa.
|
Equipo Trackhouse MotoGP
|
Aprilia Racing
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
4. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
6. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
7. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
8. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
12. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
13. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
16. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
17. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
18. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
20. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
21. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
22. Aleix Espargaró
Honda HRC Castrol
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