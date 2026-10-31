MotoGP GP de Malasia

La parrilla de salida completa para el GP de Malasia de MotoGP tras la retirada de Jorge Martín

Consulta la parrilla de salida completa para el Gran Premio de Malasia, que marca la 19ª ronda de la temporada 2026 de MotoGP

Rachit Thukral

Publicado: 31 oct 2026, 12:19

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Alex Márquez iniciará el Gran Premio de Malasia desde la pole position después de marcar el mejor tiempo en la clasificación del sábado.

El piloto de Gresini busca victorias consecutivas en MotoGP en Sepang después de su triunfo en la edición de 2025 de la carrera.

Lo acompañarán en la primera fila de la parrilla su hermano mayor y piloto oficial de Ducati, Marc Márquez, quien ahora tiene una ventaja de 19 puntos en el campeonato.

Su rival más cercano por el título, Jorge Martín, intentó correr en Sepang, pero finalmente se vio obligado a retirarse del fin de semana antes de la clasificación. El español regresó a casa para someterse a tratamiento con el objetivo de volver en el GP de Qatar del próximo fin de semana.

Junto a los hermanos Márquez en la primera fila de la parrilla estará Pedro Acosta, de KTM, quien logró el sábado su segunda victoria en una sprint de su carrera en Sepang.

Ai Ogura liderará la reducida alineación de Aprilia desde la cuarta posición, justo por delante del piloto oficial Marco Bezzecchi. Fabio di Giannantonio, de VR46, completará la segunda fila.

Enea Bastianini tomará la salida desde la séptima posición, por delante del mejor representante de Honda, Johann Zarco.

Franco Morbidelli y Francesco Bagnaia se alinearán noveno y 10º, respectivamente.

Solo 20 pilotos participarán en el GP de Malasia, con Raúl Fernández sumándose a Martín en la lista de ausentes. Al igual que Martín, Fernández también viajó a Sepang tras su lesión, pero se bajó del fin de semana después de menos de un puñado de vueltas el viernes.

Fermin Aldeguer y Toprak Razgatlioglu también se perderán la carrera, pero sus respectivos equipos, Gresini y Pramac, alinearán pilotos sustitutos (Iker Lecuona y Augusto Fernández).

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MotoGP GP de Malasia - Parrilla de salida completa:

pos. Nº piloto moto Tiempo dif. 1 73 Alex Márquez Ducati 1'56.493 - 2 93 Marc Márquez Ducati 1'56.563 0.070 3 37 Pedro Acosta KTM 1'56.577 0.084 4 79 Ai Ogura Aprilia 1'56.617 0.124 5 72 Marco Bezzecchi Aprilia 1'56.668 0.175 6 49 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'56.842 0.349 7 23 Enea Bastianini KTM 1'56.970 0.477 8 5 Johann Zarco Honda 1'57.016 0.523 9 21 Franco Morbidelli Ducati 1'57.268 0.775 10 63 Francesco Bagnaia Ducati 1'57.287 0.794 11 36 Joan Mir Honda 1'57.343 0.850 12 12 Maverick Viñales KTM 1'57.737 1.244 13 10 Luca Marini Honda 1'57.623 1.130 14 11 Diogo Moreira Honda 1'57.733 1.240 15 33 Brad Binder KTM 1'58.127 1.634 16 43 Jack Miller Yamaha 1'58.148 1.655 17 42 Alex Rins Yamaha 1'58.155 1.662 18 20 Fabio Quartararo Yamaha 1'58.219 1.726 19 27 Iker Lecuona Ducati 1'58.456 1.963 20 47 Augusto Fernández Yamaha 1'58.855 2.362

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