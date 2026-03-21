Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Resultados
MotoGP GP de Brasil

La parrilla de salida para el GP de Brasil de MotoGP 2026 en Goiania

Fabio Di Giannantonio consiguió la pole en el GP de Brasil en Goiania, tanto para la carrera sprint como para la prueba principal. Marco Bezzecchi y Marc Márquez lo acompañarán en la primera fila de la parrilla de salida. Aquí repasamos el orden completo.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
1. ItalyFabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

2. ItalyMarco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

3. SpainMarc Márquez

Ducati Lenovo Team

4. FranceFabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

5. SpainJorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. JapanAi Ogura

Trackhouse MotoGP Team

7. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

8. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

9. SpainPedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. FranceJohann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. ItalyPecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

12. TurkeyToprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

13. SpainJoan Mir

Honda HRC Castrol

 

14. ItalyDiogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. ItalyFranco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

16. SpainRaúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

17. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

18. AustraliaJack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. ItalyLuca Marini

Honda HRC Castrol

 

20. SpainMaverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

 

21. South AfricaBrad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

22. ItalyEnea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

    

Share Or Save This Story

Top Comments

