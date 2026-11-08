MotoGP GP de Qatar

La parrilla del Gran Premio de Qatar se reduce a 16 tras la retirada de Luca Marini

El piloto oficial de Honda se ha visto mermado por problemas de fatiga

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 8 nov 2026, 14:37

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Luca Marini se ha retirado del Gran Premio de Qatar de este domingo, lo que reduce la parrilla de salida para la carrera a tan solo 16 motos.

Marini ha estado batallando todo el fin de semana con síntomas de fatiga, al punto de que no salió a hablar con los medios tras la carrera Sprint del sábado. A la luz de estas complicaciones, decidió no afrontar las 22 vueltas al trazado de Losail este domingo.

"Debido a su continuo estado de fatiga, Luca Marini y el equipo Honda Castrol han optado por retirarlo del #QatarGP para enfocarse en las dos últimas rondas del Campeonato Mundial de MotoGP 2026", se lee en el comunicado emitido por HRC.

Con su compañero de equipo, Joan Mir, fuera de la competencia mientras continúa batallando con problemas de visión y fatiga, ambos pilotos titulares de la escudería oficial de Honda han quedado al margen.

Aunque Mir contó con un sustituto en la figura de Jake Dixon, la baja de último momento de Marini implica que no estará en la parrilla. Lo mismo aplica para Francesco Bagnaia, quien sufrió la fractura de dos huesos del pie en el accidente durante la Sprint del sábado.

Con las cuatro Yamaha fuera de esta competencia debido al conflicto en la región, la parrilla para la carrera dominical contará con 16 motocicletas como máximo.

Ha habido cierta duda sobre la participación de Maverick Viñales, quien contempló acortar su fin de semana tras una desmoralizante Sprint el sábado. Sin embargo, el español participó en el calentamiento matutino (warm-up) y no hay noticias de que el impredecible piloto del Tech3 GasGas Factory Racing vaya a cumplir su amenaza de retirarse.

Aunque han existido parrillas más reducidas a lo largo de la era MotoGP, la salida en Losail se verá muy mermada este domingo por la noche, lo que traerá consecuencias directas en la lucha por el campeonato.

Al otorgarse puntos a los primeros 15 clasificados, la situación de la lista de inscritos hace muy poco probable que Jorge Martín se quede sin sumar si logra ver la bandera a cuadros. Y tan solo un punto será suficiente para evitar que Marc Márquez abroche su décimo título mundial este domingo, incluso si el piloto oficial de Ducati se lleva la victoria en la carrera.

Bagnaia y Marini se habían clasificado quinto y decimocuarto, respectivamente, pero los pilotos situados por detrás de uno o de ambos ganarán posiciones en la parrilla de salida oficial.

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