Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

El cambio de era en MotoGP con la introducción del nuevo reglamento técnico para la temporada 2027,junto con el acuerdo de los fabricantes para seguir en el campeonato hasta final de 2031, provocarán la mayor sacudida en la parrilla de la categoría reina en muchos años, unos cambios que se habían ido desvelando poco a poco desde el inicio del año y que ahora, sellado el 'Pacto de la Concordia', ha empezado a hacerse oficial en varios puntos.

De hecho, a falta de otras confirmaciones, toda la parrilla prácticamente cerrada a excepción del equipo Tech3, satélite de KTM.

Mira a continuación cómo sería la parrilla de pilotos y equipos de MotoGP para el próximo año y cuáles son ya oficiales. De hecho, en negrita y con link, los ya confirmados, en negrita los pilotos que ya tenían contrato para 2027 y en cursiva, los aún no oficiales.

Así está la parrilla de MotoGP 2027 provisional: equipos y pilotos

El rookie Diogo Moreira tiene contrato, pero también podría moverse, aunque siempre dentro de la disciplina de Honda, al equipo oficial.

El goteo de anuncios de los fabricantes empezó este martes, tras disputarse el lunes el test de Brno, en el que una decena de pilotos probaron las motos de 2027 con los neumáticos Pirelli.

Como habíamos señalado en Motorsport.com, el primer anuncio fue la renovación de Marc Márquez por dos temporadas con Ducati, hecha oficial este martes. Luego, Ducati anunció el miércoles por la mañana la marca de Pecco Bagnaia y dos horas después el fichaje del español Pedro Acosta. A partir de ahí, los mostrarán sus fichajes, renovaciones o, en algunos casos, despedidas, que este año van a ser muy numerosas y, en todos los casos, muy sentidas, ya que estamos hablando de pilotos con muchas temporadas a sus espaldas que, ahora mismo, no tienen moto para el próximo año.

Pilotos y equipos de los fabricantes de MotoGP para 2027: los anuncios que quedan

Aprilia, que ya se adelantó con la renovación de Bezzecchi a principios de febrero, anunciará el fichaje de Pecco, y quiere hacerlo muy pronto, ya que no quiere que el italiano esté 'sin equipo' más tiempo del necesario. Parece que la casa de Noale confirmará que Jorge Martín no sigue.

KTM no tiene especial prisa en hacer públicas sus contrataciones, pero se espera que anuncie el fichaje de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio también esta semana.

Tampoco tienen prisa y, seguramente esperarán más en hacerlo, los constructores japoneses. Yamaha, como poco, esperará a final de junio, tras el GP de los Países Bajos, para anunciar a Martín y Ai Ogura, su alineación de fábrica para 2027.

Honda está sine die para anunciar el fichaje de Fabio Quartararo como su nuevo piloto de referencia, y aún se tomará un tiempo para decidir si al francés le acompaña David Alonso o Diogo Moreria en el equipo oficial.

Pilotos de los equipos privados de MotoGP para 2027: los que vienen

El resto de equipos, los privados, también mostrará sus cartas. En el caso de LCR-Honda, si Moreira da el salto al equipo oficial HRC, será Alonso quien cubra su lugar, mientras que Johann Zarco, a la espera de que pueda recuperarse de sus lesiones, tiene contrato garantizado para 2027.

En Pramac-Yamaha tienen a Toprak Razgatlioglu con contrato, y junto a él otro rookie de Moto2 dará el salto, el español Izan Guevara.

Otro equipo que tiene cerrada su alineación es Gresini, que tiene cerrados (aunque están por anunciarse) a Joan Mir y otro piloto procedente de la clase intermedia, Dani Holgado.

A partir de ahí hay, todavía, alguna duda. VR46 tiene garantizado a Fermín Aldeguer, mientras que su compañero está entre Nicolò Bulega, que es la apuesta de Ducati, o Luca Marini, que si no encuentra otra moto, podría volver a su antiguo garaje. En ese sentido, la mayor duda todavía está en Tech3, que hasta el 30 de junio tiene una opción sobre Maverick Viñales y Enea Bastianini para mantenerlos un año más. Todo apunta a que Enea quedará libre para irse a Trackhouse-Aprilia, que quiere cerrar también pronto la renovación, por un año, de Raúl Fernández. Por lo que respecta a Tech3, está negociando con Senna Agius, el australiano de Moto2, además de con Marini y el propio Viñales, lo que retrasará los posibles anuncios.

Pilotos top fuera de MotoGP para 2027, sin moto

Con la llegada prevista de hasta cuatro corredores de Moto2, Alonso, Holgado, Guevara, Agius y, con muy pocas opciones aunque no imposible, Manu González, el destacado líder del campeonato, la lista de pilotos ilustres que deberán abandonar la parrilla de la clase reina después de muchos años y un buen puñado de victorias, es importante: Alex Rins, Franco Morbidelli, Jack Miller, Brad Binder y, no se descarta que Viñales también les acompañe.

De momento, las opciones de Morbidelli radican en probar la aventura del WorldSBK, donde también Binder, Miller y Rins verían con buenos ojos seguir su carrera. Los únicos que hasta ahora se han mantenido tajantes asegurando que SBK "no es una opción" son Maverick y Marini.