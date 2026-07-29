¿Qué papel desempeña realmente el piloto en el desarrollo de una moto?

Al leer los comentarios de los lectores en nuestros artículos, es frecuente ver cómo los avances o las dificultades de una marca se atribuyen al talento de sus pilotos, a quienes se considera más o menos capaces de marcar el rumbo del desarrollo. Pero, ¿cuál es realmente la influencia de un piloto en la evolución técnica de su moto ?

Joan Mir fue piloto oficial de Suzuki, con quien ganó el título en 2020, y posteriormente piloto oficial de Honda, y a lo largo de los años ha tenido que probar numerosas mejoras. En estas situaciones, considera que su papel consiste en transmitir una sensación fiable a los ingenieros, dejando en sus manos la tarea de aplicar las correcciones necesarias.

"Normalmente, todos los pilotos quieren ser más rápidos", explicó Mir en una entrevista concedida a Motorsport.com. "Podemos decir lo que sentimos sobre la moto como pilotos, pero no somos ingenieros. Quizá algunos pilotos piensen que son ingenieros, pero no lo somos !".

"Somos pilotos y podemos dar una explicación; nuestro papel es explicar muy bien lo que sentimos, pero no dar una solución. La solución para que la moto sea más rápida no está en nuestras manos".

Hoy , director del equipo Tech3, Nicolas Goyon se ha encargado durante mucho tiempo de analizar los datos en el equipo francés y, posteriormente, ha desempeñado el cargo de jefe de mecánicos con diferentes pilotos. Estaba en primera línea para observar los cambios en el comportamiento de las motos con las nuevas piezas, pero confirma que las ideas solo pueden surgir de las oficinas de diseño.

"Son los ingenieros quienes realizan las mejoras, son los ingenieros quienes ponen a punto la moto", explicó Goyon a Motorsport.com. "El papel del piloto es fundamental porque, al fin y al cabo, es él quien elige las piezas. Es él quien decide la configuración. Pero son los ingenieros, es la creatividad de los ingenieros y de los equipos de la fábrica, lo que permite desarrollar máquinas que rindan o no".

Joan Mir ha visto cómo la Honda ha evolucionado mucho desde 2023. Foto de: Marc Fleury

Esto no significa que el piloto no tenga ninguna influencia en el desarrollo, ni mucho menos. Cuando regresa a su box, da sus impresiones y puede pedir que se modifique el comportamiento en un sentido u otro, pero, según Joan Mir, rara vez solicita un cambio técnico concreto.

"No lo sabemos, no somos ingenieros, pero podemos decir: “Quiero una moto que gire más con la parte trasera, quiero mejores sensaciones en la parte delantera, quizá noto que la parte delantera es más ligera y quiero más peso”, ese tipo de cosas", explicó el mallorquín. "Pero no podemos decir que querríamos un basculante más corto, un chasis diferente… Eso es cosa del equipo".

"Podemos decir “quiero una moto más corta”, pero no sé cómo hacerlo", precisó Mir. "Es el equipo el que tiene que encargarse del desarrollo, de plasmar eso. Eso es lo que puede hacer el piloto. Y, normalmente, si algo funciona, lo notamos".

No fue Valentino Rossi quien desarrolló la M1 para convertirla en una máquina ganadora.

En este sentido, Nicolas Goyon no duda en desmontar ciertos mitos, poniendo como ejemplo una de las primeras evoluciones a las que asistió en MotoGP. Se incorporó a Tech3 en 2003, año en el que la Yamaha del equipo de Bormes-les-Mimosas atravesaba dificultades. Tech3 le había proporcionado a la marca su único podio del año, gracias a Alex Barros.

A raíz de lo que Goyon califica como una "temporada desastrosa" para Yamaha, el fabricante fichó a Valentino Rossi con el éxito que todos conocemos, ya que se proclamó campeón en su primera temporada con la M1, en 2004. Rossi llegó con parte de su equipo técnico, con Jeremy Burgess a la cabeza, pero según Goyon, el italiano aportó sobre todo su inmenso talento, ya que las soluciones para volver a la cima surgieron de las mentes de los ingenieros de Yamaha.

"Para mí, no se puede pasar de una moto mala en 2003, que no ganaba nada, a una moto ganadora. En cuanto a la importancia del piloto, sí, está la velocidad del piloto —está claro que Valentino Rossi, con todo el nivel que tenía cuando llegó, aportó su puesta a punto, aportó sus conocimientos y aportó su estilo de pilotaje".

Valentino Rossi permitió a Yamaha volver a conquistar el título en 2004… pero, ¿cuál fue su influencia en el desarrollo de la M1 ? Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Hoy en día, quizá [Marc] Márquez ganaría con una KTM; parece que la moto es buena ahora, pero no, es solo que Márquez rinde a un gran nivel. Pero la base de la máquina ya era buena [en 2003]. Los ingenieros ya tenían soluciones y no fue Valentino Rossi quien desarrolló la M1 para convertirla en una moto ganadora".

"Él cogió una moto que, sin duda, no estaba nada mal, aunque mal pilotada, y ganó desde el primer momento; y luego, efectivamente, la moto se mantuvo en lo más alto porque supo elegir las piezas adecuadas. Pero, una vez más, las piezas no las diseña él. Hay ingenieros y equipos que desarrollan una moto y se la proponen al piloto. Ellos proponen y el piloto elige, más o menos, las piezas".

"Cuando ves la evolución, sobre todo ahora, el descenso de Yamaha, la evolución de Ducati, que ha alcanzado las cimas…", enumeró Goyon. "No puedes tener en 2003 una moto que sea realmente mala y, en 2004, una moto que gane".

Este proceso es especialmente importante en el momento actual, con el desarrollo de las motos para la temporada 2027, que deberán cumplir con un nuevo reglamento técnico. El comportamiento de las motos va a evolucionar con un motor de menor cilindrada, una aerodinámica menos marcada, la supresión del variador de altura y nuevos neumáticos, con Pirelli en lugar de Michelin.

Marco de Luca, responsable de la dinámica del vehículo en Aprilia, no se basa únicamente en las herramientas de simulación y considera muy valiosos los primeros comentarios de los pilotos. "Cuando se cuenta con un piloto muy bueno, sobre todo uno que nunca ha pilotado con los nuevos neumáticos, es necesario que sea muy, muy claro en cuanto a sus sensaciones, lo que quiere y lo que le gusta", señaló el ingeniero. "Las impresiones son muy importantes".

"Diría que espero comentarios diferentes y más complejos por parte de los pilotos, porque se van a enfrentar a una máquina totalmente nueva, sobre todo en lo que respecta a los neumáticos. [Pero] las simulaciones siguen siendo fundamentales, no podemos prescindir de ellas".

El piloto, una brújula para el desarrollo

Si un simple análisis de las simulaciones y los datos no basta para crear una moto de alto rendimiento, es porque el piloto sigue siendo fundamental a la hora de seleccionar las piezas más eficaces. A veces hay que descartar algunos elementos que, sobre el papel, parecen más eficaces, simplemente porque, en la práctica, al piloto no le es posible sacarle el máximo partido.

"Hay cosas que se ven en los datos", explicó Goyon. "Si hablamos de aerodinámica, se puede apreciar en los datos. Tenemos datos del túnel de viento y datos de la pista. Ahora bien, en moto, las sensaciones del piloto son realmente importantes, sin duda más que en coche".

"Hablando de aerodinámica, si le damos un carenado que ofrece resultados sorprendentes en el túnel de viento y, al volver, el piloto dice que la maniobrabilidad —y para eso no hay sensores que la midan— —no es buena y que tenemos un carenado un poco torpe, es muy importante que pueda darnos esa información".

Nicolas Goyon ha trabajado con numerosos pilotos a lo largo de los años. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Es realmente un trabajo conjunto. Tenemos muchos datos que analizamos y que nos aportan muchísima información, pero en el mundo del motociclismo, el parámetro principal es el piloto. Es él quien realmente te orienta, quien te dice: “Sí, tienes una ventaja” o “No, no tienes ninguna ventaja”. Es él quien marca la tendencia".

Es importante contar con un piloto sensible a la hora de elegir las piezas, y las piezas no las diseña él.

"Es importante contar con un piloto con buen tacto a la hora de elegir las piezas, y las piezas no las diseña él", insistió Goyon. "Están los ingenieros y el rendimiento de una moto. Lo vemos en Ducati con Gigi Dall’Igna : en " " han tenido varios pilotos y es Ducati quien ha fabricado la moto pensando en el piloto. Es una relación sumamente importante. El piloto es quien selecciona".

Y en este juego, algunos tienen más talento que sus compañeros, con una sutileza en el trabajo técnico que puede no estar relacionada con el rendimiento en pista. Un piloto con buen rendimiento no tiene por qué ser necesariamente el más dotado para transmitir una sensación precisa, según Nicolas Goyon.

"En la época en que Márquez ganaba con Honda, se decía —y creo que es cierto— – que su problema era que era tan bueno que podía ganar con cualquier cosa. Lo que se decía era que Dani Pedrosa desarrollaba la moto, porque tenía la sensibilidad necesaria para elegir las piezas adecuadas, y Márquez ganaba con ellas. Creo que eso no estaba lejos de la verdad".

"La historia nos ha demostrado que, cuando Dani Pedrosa se marchó, la moto se volvió cada vez más difícil de pilotar y Márquez, por muy bueno que sea, llegó un momento en el que ya no conseguía rendir al máximo. No lo sé, pero visto desde fuera, quizá Márquez no sea muy bueno ajustando la moto; o, en cualquier caso, lo que es más cierto es que Márquez es tan fuerte que puede ganar un poco con cualquier cosa".

Andrea Dovizioso impresionó a Nicolas Goyon por su trabajo técnico en 2012. Foto de: Yamaha Motor Racing

Por lo tanto, en lo que respecta al desarrollo, lo que cuenta es más la sensibilidad del piloto que su rendimiento, y Nicolas Goyon sigue impresionado por la información que le proporcionó Andrea Dovizioso cuando estaba en Tech3 en 2012, y le atribuye parte del éxito de Ducati en los últimos años.

"En la evolución de Ducati, [...] para mí hay un piloto que cogió una moto que no era muy buena y la convirtió en una moto ganadora, y ese es Dovizioso. Dovizioso es un excelente ponente a punto. Lo conocemos, hemos trabajado con él, corrió una temporada en Tech3. Para mí, es realmente el piloto clave que ha marcado el rumbo de Ducati. Pero sin el equipo de ingenieros que hay detrás, Ducati no estaría donde está hoy".

"[El piloto] impulsa el desarrollo en una dirección u otra", resumió. "Ahora bien, son los ingenieros quienes aportan las ideas. Sí, el piloto es un elemento clave del desarrollo. Pero no es él quien desarrolla la moto".