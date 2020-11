Oliveira tras su primera pole: estamos listos para la carrera

El piloto de Pragal, que no lograba una pole desde el año 2017 cuando todavía estaba en Moto2, aprovechó su conocimiento del Circuito de Portimao para ser el más rápido en la clasificación.

El luso se ha mostrado en forma desde el primer entrenamiento del viernes y confía en poder dar la sorpresa en la carrera.

"He apretado de inicio a fin, me siento muy cómodo con la moto, me divierto mucho y a la hora de apretar todo me sale", explicaba Oliveira. "La KTM está muy a punto para la carrera y estamos dando todos los pasos para poder estar ahí. Si mañana todo sigue en esta línea sería perfecto”.

Las KTM se han mostrado en forma en esta pista también con Pol Espargaró, quien sin embargo tuvo que conformarse con la novena plaza.

"Veo a todos muy fuertes. Pol está muy rápido y la moto se está adaptando bien al circuito. Tenemos que hacer nuestra carrera y concentrarnos en nuestro trabajo", señala.

En un circuito nuevo para MotoGP, Miguel pudo sacar partido en el primer libre de haber rodado aquí con anterioridad, pero no cree que esa experiencia le sirva para la carrera.

“Es difícil saber cómo va a ir. Las SBK no nos valen como referencia. Será muy larga la carrera, con el viento será difícil de manejar y sacar una buena línea. Que yo tenga más experiencia en este circuito me ha servido solo en el primer entrenamiento y para ayudar al equipo qué camino tomar”, aclara.

Lo que tiene claro el portugués es la elección de los neumáticos.

“Será más hacia los duros que los blandos. Michelin ha traído cuatro compuestos, hemos trabajado con ellos y el setup, pero estamos expectantes sin saber muy bien qué va a pasar. El trabajo lo tenemos hecho y hay que tener confianza”, remachó.

