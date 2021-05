Oliveira reconoce que KTM "necesitaba" un podio en Mugello

Tras una temporada 2020 espectacular, KTM no estaba dando las mismas sensaciones este año en la primera parte de la temporada, hasta que este domingo Miguel Oliveira completó una carrera impecable para acabar segundo.

Una vez en el parque cerrado, los comisarios sancionaron al luso con una posición por exceder los límites de la pista, dando a Joan Mir el segundo puesto y relegando a Oliveira a la tercera plaza.

Tras una revisión, se vio que Mir también había pisado fuera y se recompuso el podio inicial, con Oliveira segundo y Mir, tercero.

“Necesitaba el podio, tanto que cuando llegué al parque cerrado me dijeron que era tercero y ni me enfadé, aunque luego todo ha vuelto a su sitio. En otro día más normal me hubiera molestado mucho, pero al final acabé segundo. En KTM necesitábamos este podio, llevábamos carreras luchando para mejorar y lograrlo en este circuito tan difícil ha sido muy bueno para nosotros”, explicó Miguel.

La mejora de KTM ha venido acompañada de un nuevo chasis estrenado en Le Mans, así como un nuevo combustible mejorado.

“Aquí cada pequeño detalle que te puede ayudar es clave. Entre el nuevo chasis y ahora con la nueva gasolina, son detalles muy pequeños pero te ayudan. No hemos tocado mucho la moto desde el viernes. Hemos elegido bien las líneas y aunque he estado todo el fin de semana discreto he estado siempre ahí”, recordó.

Por último, Oliveira habló del tristemente fallecido Jason Dupasquier.

“Era solo un joven con 19 años. Me siento muy mal por la familia, por los padres. No quiero imaginar el dolor que sienten en estos momentos. Este es un deporte que queremos mucho, es nuestra pasión, pero es muy cruel. Hay que seguir y cuando te pones el casco te concentras y tratas de dar el máximo”, zanjó Oliveira tras su tercer podio en MotoGP, el primero que no acaba en victoria.

