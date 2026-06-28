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Crónica de carrera
MotoGP GP de Países Bajos

Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

Ai Ogura se impuso en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP por delante de Raúl Fernández y Jorge Martín, en una carrera marcada por numerosos abandonos. Pecco Bagnaia y Pedro Acosta fueron víctimas de problemas técnicos, mientras que Marco Bezzecchi sufrió una fuerte caída.

Téha Courbon
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Como en la carrera sprint del sábado, las temperaturas, que se esperaban muy altas, habían bajado ligeramente respecto al inicio del fin de semana para esta carrera principal. Así, había 30°C en el aire y 43°C en la pista, mientras que el cielo sobre el circuito de Assen se mostraba algo amenazante.

De nuevo era Jorge Martín quien tomaba la salida al frente del pelotón, por delante de Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Algunos pilotos habían optado por el neumático blando trasero, en particular los cuatro pilotos de Honda, así como los hermanos Márquez. El resto de la parrilla iba con el medio.

En la salida, como la víspera, volvió a ser Ai Ogura quien tomó el mando de la carrera en la primera curva, pero Martín recuperó inmediatamente lo que era suyo. Marco Bezzecchi, por su parte, perdió dos posiciones, superado en particular por Marc Márquez.

Raúl Fernández y Ai Ogura protagonizaron una bonita lucha y, mientras el español adelantaba a su compañero de equipo, Marc Márquez aprovechó para hacerse provisionalmente con la tercera plaza. Ogura fue el gran perdedor de este intercambio, retrocediendo hasta la quinta posición antes de recuperar inmediatamente la ventaja sobre Pecco Bagnaia.

En la tercera vuelta, Marco Bezzecchi perdió el tren delantero en la curva 15 y sufrió una fuerte caída, dando varias vueltas de campana en la grava. Consciente, fue trasladado al centro médico.

 

Delante, Martín ya había abierto una brecha de siete décimas sobre Raúl Fernández, que se acercaba progresivamente. El piloto de Trackhouse contaba a su vez con más de dos segundos de ventaja sobre Marc Márquez. En ese momento, Ogura recuperaba provisionalmente la tercera plaza. Pedro Acosta, autor de una excelente salida, adelantaba a las dos Ducati oficiales, aunque Marc Márquez no se dejaba hacer.

En la séptima vuelta, Raúl Fernández ya había alcanzado a Jorge Martín y preparaba un primer ataque. Al pie del podio, las Ducati oficiales estaban en lucha con Pedro Acosta. El español cometía un error y dejaba pasar a las dos Desmosedici. La pelea enfrentaba ahora a Marc Márquez con Pecco Bagnaia.

Al mismo tiempo, el italiano tomaba la delantera sobre su compañero con autoridad, mientras Franco Morbidelli cometía un error. Las tres Aprilia de cabeza, en su propio mundo, ya contaban con más de cinco segundos de ventaja. Raúl Fernández esperaba pacientemente, al no conseguir encontrar el hueco sobre Martín.

 

Festival de abandonos

En la vuelta 13, Pedro Acosta volvía a ralentizarse. Parecía una vez más víctima de un problema técnico en su KTM, cayendo en la clasificación antes de abandonar. Unos instantes más tarde, era el turno de Pecco Bagnaia de encontrarse con un problema en su Ducati y retirarse de la carrera. Al mismo tiempo, Toprak Razgatlioglu también abandonaba.

Raúl Fernández encontraba por fin el hueco sobre Jorge Martín, y Ai Ogura también aprovechaba para adelantar al español. Tras estos numerosos abandonos, el top 10 en la vuelta 19 estaba compuesto por Fernández, Ogura, Martín, Marc Márquez, Di Giannantonio, Álex Márquez, Bastianini, Quartararo, Binder y Rins.

Las dos Aprilia Trackhouse ya habían abierto una brecha sobre Jorge Martín. Detrás, Fabio Di Giannantonio presionaba a Marc Márquez en la lucha por la cuarta plaza.

A seis vueltas del final, Ogura tomaba la delantera sobre su compañero de equipo y estaba a solo unas vueltas de su primera victoria en MotoGP. Detrás, Di Giannantonio intentaba superar a Marc Márquez, pero el español resistía. Los dos pilotos cortaban la última chicane, obligando a Márquez a ceder una posición a su hermano Álex. El incidente fue puesto bajo investigación por la dirección de carrera.

 

Enea Bastianini alcanzaba a su vez a Marc Márquez. Los dos pilotos libraban una bonita batalla, finalmente ganada por el español. Al mismo tiempo, Fabio Di Giannantonio recibía una long lap por su incidente con Marc Márquez. Tras cumplir su penalización, el italiano regresaba precisamente entre Bastianini y Márquez.

Di Giannantonio volvía inmediatamente al ataque. Sacando mucho los codos, primero superaba a Marc Márquez, antes de hacer lo mismo unas curvas más tarde frente a Álex Márquez para hacerse con la cuarta plaza.

Delante, Ai Ogura cruzaba finalmente la línea de meta como vencedor, logrando su primer triunfo en MotoGP ya en su segunda temporada en la categoría. También se convertía en el primer piloto japonés en imponerse en la categoría reina desde Makoto Tamada en el GP de Japón de 2004. Gracias a su segunda posición, Raúl Fernández daba un nuevo doblete a Trackhouse, mientras que Jorge Martín completaba el podio.

Inicialmente sexto, Marc Marquez perdió una posición por haber superado los límites de pista en la última vuelta.

Lee también:

MotoGP - GP de los Países Bajos - Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

2.004 20
3 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

1.508 16
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

5.803 13
5 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

0.825 11
6 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

0.248 10
7 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

9
8 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

8.751 8
9 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

0.344 7
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

0.919 6
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

0.367 5
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

16.575 4
13 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

3
14 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

1.372 2
15 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

22.699 1
16 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 25

+1 Vuelta

41'32.928

1 Vuelta
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+11 Vueltas

24'01.045

10 Vueltas Retirada
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+13 Vueltas

20'37.701

2 Vueltas Retirada
dnf Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+13 Vueltas

20'52.183

14.482 Retirada
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+17 Vueltas

14'28.367

4 Vueltas Accidente
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 1

+25 Vueltas

2'52.151

8 Vueltas Accident / injury
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 0

+26 Vueltas

58.622

1 Vuelta Accidente
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