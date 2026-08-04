Ai Ogura llega a Silverstone tras no bajarse de la moto en todas las vacaciones

En su segunda temporada en la máxima categoría, el piloto japonés se ha consolidado como uno de los principales activos del campeonato, logrando su primer podio en el pasado GP de Francia y alcanzando su primera victoria en la clase reina en el exigente circuito de Assen, un triunfo que se vio precedido de un segundo puesto en Brno, resultado que repitió en la última carrera antes de las vacaciones, en Sachsenring.

Tres podios consecutivos que le han aupado al segundo puesto de la general del campeonato y que le han colocado, absolutamente, en la lucha por el título al manillar de la Aprilia RS-GP26 del equipo Trackhouse Racing Team.

Con 194 puntos, Ogura está a 14 del líder del campeonato, Jorge Martín, y solo cuatro por delante de Marc Márquez (190), el único piloto que ha sumado más puntos (119) que el japonés (102) en las últimas cuatro carreras.

Ogura, que durante la mayor parte de su carrera mundialista, que empezó en 2019 con Honda en Moto3, ha vivido en Barcelona, tomó la decisión, a principios de este año, de regresar a Tokio, de donde es originario, para fijar ahí su residencia.

El corredor, por tanto, cuando hay una semana libre entre carreras viaja a su país, donde encuentra las condiciones ideales para poder entrenar en circuitos cercanos a la capital nipona.

Durante este tres semanas de parón, las redes sociales se han llenado de vídeos de Ogura pilotando motos deportivas en circuito, incluida una Honda CBR600RR, compartiendo pista con aficionados. El japonés, además, alterna los entrenamientos con su otra gran pasión, que es la pesca.

"Mis vacaciones de verano resumidas en una palabra: moto. Es mi momento para disfrutar de la moto, porque en un fin de semana de carreras no disfruto mucho, así que las vacaciones de verano son el momento para disfrutar de la moto en estado puro", explica el corredor ya enfocado en el GP de Gran Bretaña que se celebra esta semana.

Ogura no ha logrado nunca hacer podio en Gran Bretaña, ni en 2024, el año que fue campeón de Moto2, cuando logró la pole pero acabó 14º la carrera, siendo Silverstone un circuito de funesto recuerdo, ya que el pasado año fue allí donde sufrió la lesión que retrasó sensiblemente su progresión como rookie en MotoGP.

"El año pasado la situación en Silverstone fue bastante dura. Era muy pronto en la temporada, estaba cogiendo ritmo, ganando confianza, pero creo que fue el viernes por la mañana cuando tuve una caída aparatosa en la rápida curva 2 y me lesioné la rodilla, lo que me costó estar de baja algunas carreras. Silverstone 2025 es uno de mis peores momentos de ese año, pero la situación ahora es muy diferente a la del año pasado", se motiva.

El japonés admite que el trazado británico es complicado, pero con el precedente de 2024, se marca el objetivo de repetir la primera posición que ya logró en Brno, su primera pole en MotoGP, un éxito que volvió a rozar en Assen, donde salió segundo y acabó ganando la carrera.

"Hacer una vuelta perfecta en Silverstone es muy difícil porque hay muchísimas curvas, una vuelta es muy larga y hay curvas rápidas, curvas lentas, muchos cambios de dirección, así que digamos que es casi imposible hacer una vuelta perfecta. Pero puedes acercarte; quiero decir, todos intentan acercarse a una vuelta perfecta. Así que, ojalá yo lo consiga o alguno de nosotros lo consiga", dice.

La pesca es la gran afición de Ai Ogura fuera de las motos, y la práctica siempre que puede

Aunque no guarde un especial gran recuerdo de Silverstone, la británica es una pista rápida parecida a Brno y Assen, donde logró sus mejores resultados este año.

"Siento que necesito cambiar eso porque antes no era muy fan de los circuitos fluidos y las curvas rápidas, pero desde que subí a MotoGP se han convertido en uno de mis puntos fuertes. Así que espero que funcione también esta vez", advierte el japonés, que intentará asaltar el liderato de MotoGP este fin de semana.

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