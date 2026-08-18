La debilidad que Ai Ogura debe corregir para realmente luchar por el título de MotoGP

Ai Ogura no es solo una de las revelaciones de MotoGP este año, sino también uno de los candidatos más serios al título mundial. Los 37 puntos que lo separan de Jorge Martín, el líder actual, sitúan actualmente al japonés en la tercera posición del campeonato, por detrás del otro piloto oficial de Aprilia, Marco Bezzecchi. Una posición envidiable, pero que sería mejor sin la caída en la carrera principal de Silverstone.

Ese error hizo perder muchos puntos a Ogura respecto a Martín, segundo en la prueba, pero también respecto a Bezzecchi, que lo aprovechó para volver a ponerse por delante en el campeonato. Pero lo que realmente podría frenar al piloto de Trackhouse en la carrera hacia un título sensacional tanto para él como para su equipo es su capacidad para saber cuándo pasar al ataque.

"Al principio de la carrera, quería asegurarme del buen estado de los neumáticos y de que aguantarían hasta las cinco últimas vueltas", explicó Ogura en Silverstone. "Pero quizá fui demasiado prudente. Esta vez, no afronté la carrera de la manera correcta."

Davide Brivio ve en este elemento una debilidad de su piloto. El team principal de Trackhouse evocó esta especificidad del pilotaje de Ai Ogura en una entrevista concedida a Motorsport.com: pese a una progresión evidente y una excelente gestión de los neumáticos, todavía le cuesta determinar cuándo dejar de hacerlo para mostrarse más ofensivo.

"Ogura sabe gestionar muy bien sus neumáticos, y ya lo habíamos constatado el año pasado, aunque quizá pasara desapercibido porque no luchaba por las primeras posiciones en general", explicó Brivio. "Pero siempre fue rápido en las últimas vueltas de las carreras."

Ai Ogura debe encontrar el momento para ser agresivo en la pista. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Incluso en este inicio de año, en las últimas siete, ocho o diez vueltas, siempre tiene el ritmo de los cuatro primeros. Luego, a veces ocurre que va 12º, lejos de las posiciones que cuentan, y que pasa desapercibido si no se estudian atentamente sus tiempos por vuelta. Aunque debo decir que los especialistas suelen hacerlo muy bien."

"Siempre es una de sus características: gestionar sus esfuerzos al principio de la carrera y gastar la energía ahorrada al final de la carrera."

Pero Brivio confirma un problema de dosificación, ya que Ogura a veces es prudente durante demasiado tiempo: "Ha habido ocasiones en las que probablemente inició ese proceso demasiado tarde, en el sentido de que podría haber atacado un poco antes. Pero también ahí está adquiriendo experiencia, empieza a comprender."

"Por ejemplo, si tomamos las carreras de Brno [donde Ogura consiguió la segunda posición] y de Assen [donde se impuso], gestionó un poco la carrera. Es difícil decir si gestionó demasiado o gestionó bien al hacerlo, pero aún puede progresar en esos ámbitos. Saber cuándo gestionar, cuándo atacar… También es muy bueno aprendiendo, recopilando información y aprovechándola después."

"Está en una fase de análisis y aprendizaje. Y, como siempre digo, nunca se deja de aprender. Incluso dentro de diez años, todavía tendrá cosas que aprender. Pero en eso es muy bueno."