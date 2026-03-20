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Declaraciones
MotoGP GP de Brasil

"La nueva Yamaha V4 no tiene ningún punto fuerte", dice Fabio Quartararo

El estreno de la nueva Yamaha V4 en carrera durante el pasado GP de Tailandia no dejó a nadie satisfecho hasta el punto de que la marca impidió a los pilotos tomar la palabra tras la carrera.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Fabio Quartararo Buriram race

Fabio Quartararo se presentó ante los medios por primera vez desde el sábado del GP de Tailandia, ya que tras la carrera del domingo de Buriram, Yamaha decidió que los pilotos no hablaran y lo hiciera el responsable de la escudería, Paolo Pavesio.

Este jueves, en la previa del GP de Brasil, se le pudo preguntar al francés por sus impresiones sobre el estreno de la V4 y si, sobre todo, si su habitual habilidad y destreza le podría dar una oportunidad en un circuito nuevo, en el que todos los pilotos parecen de cero.

"No, es una respuesta corta porque es la realidad. Cualquier circuito será difícil para nosotros", negó cualquier opción de sorprender.

Pese a que han pasado tres semanas desde Tailandia y que, en medio, Yamaha hizo un test con sus probadores en Jerez, Quartaro no tiene grandes esperanzas de dar un paso adelante.

"No, no lo creo, porque también Yamaha hizo el test en Jerez, pero no se probó nada realmente, así que no creo que vaya a ser mejor ni que tengamos más conocimiento que en Tailandia", apuntó.

El francés explicó que había hablado con los otros pilotos que la marca, pero que la situación era igual para todos. "Sí, es lo mismo. No hay un punto en el que nos sintamos fuertes. Estamos intentando entender, creo que más bien los ingenieros intentan entender dónde podemos hacer modificaciones para sentirnos mejor, pero en general es la misma sensación para todos".

Para más 'castigo', con 31 vueltas la carrera de Goiania será la más 'larga' del calendario.

"Sinceramente, a nivel mental es mucho mejor estar en una pista como Silverstone con 20 vueltas, que en una más pequeña con 30. Cuando ya llevas 10 vueltas y todavía te quedan 20 o 21, mentalmente se te hace largo y un poco aburrido", admitió.

Intentando ver algo positivo en el fin de semana, llegar a un circuito nuevo y a un país como Brasil entrega una dosis de alegría al galo.

"Bueno, fuera de las carreras, por supuesto, estoy feliz. En la pista puedes estar en Brasil o donde sea. Si tienes dificultades, las tienes, pero es cierto que me gusta este país, así que es genial estar aquí", apuntó. De hecho, algunos miembros del equipo Yamaha llegaron aquí hace 10 días para aprovechar el parón.

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