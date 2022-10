"No estoy lejos", dice Mir tras su vuelta en Australia

Joan Mir volvió a subirse a su Suzuki después de varias semanas apartado de la competición por una lesión en su tobillo. El campeón del mundo de 2020 sufrió una dura caída en el Gran Premio de Austria, y aunque intentó volver en Aragón, no fue capaz de aguantar los primeros entrenos del fin de semana.

Sin nada que perder, Mir se centró en recuperarse al 100%, y postergó su regreso hasta el actual Gran Premio de Australia. El resultado parece ser satisfactorio, y registró el 12º mejor tiempo de la jornada, por delante de su compañero de equipo, Alex Rins.

Además, el balear apura sus opciones de conseguir un último buen resultado con Suzuki, después de que la fábrica de Hamamatsu anunciase su salida de MotoGP al término del curso.

"Pude rodar más o menos bien; simplemente hicimos algunos cambios en el freno trasero", explicó Mir a la prensa una vez terminados los dos primeros ensayos. "Normalmente, la leva va mucho más dura, pero no puedo aplicar tanta presión ahora mismo". "En una moto [de las dos de las que dispone] llevo el freno trasero en la mano, pero la leva no está en el sitio que me gusta", añadió poco después.

Sin embargo, Joan no ha perdido un ápice de competitividad, y dijo creer que podrá "mejorar el tiempo", aunque reconoce que "todo el mundo tiene margen". "Me encontré a algunos pilotos en el primer sector, y eso es lo que me lleva a pensar que tengo margen".

El no haber estado presente en las dos primeras citas de la gira asiática (Japón y Tailandia) le está suponiendo un esfuerzo extra debido al jet lag. "Estoy sufriendo un poco del cambio horario; creo que llegué un poco demasiado tarde (el miércoles por la mañana)".

Pero Phillip Island es un circuito único, y así lo reconoció el de Suzuki, que dijo haber disfrutado "muchísimo". "Llegar aquí después de perderme cuatro carreras es un reto. Ya lo es en condiciones normales. No estoy lejos de los cinco primeros".

Respecto a la lesión que le impidió completar el Gran Premio de Aragón, Mir se siente recuperado, si bien con algunas molestias. De todas formas, el #36 tiene claro que "no habrá problema para terminar la carrera".

