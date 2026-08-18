Netflix está preparando una película ambientada en el mundo del MotoGP

La popularidad de la Fórmula 1 ha crecido gracias a varias iniciativas puestas en marcha por Liberty Media, su propietaria desde hace casi diez años. Entre ellas, una campaña en las redes sociales y diversas producciones, como la serie documental "Drive to Survive" en Netflix, o la película "F1", estrenada en cines y creada en colaboración con Apple TV.

MotoGP había intentado inspirarse en el éxito de Drive to Survive creando un programa similar, MotoGP Unlimited, emitido en Prime Video, que solo duró una temporada, ya que el rodaje de la segunda se interrumpió incluso antes de terminar.

Liberty Media, que tomó el control de MotoGP hace un año, está explorando nuevas soluciones y se inspira en lo que se ha hecho en la F1. Según Deadline, MotoGP está trabajando en la producción de una película para Netflix ambientada en el mundo del campeonato, aunque no tratará directamente sobre la competición.

La película contará la historia de una banda de ladrones a los que la Interpol intenta detener recurriendo a un antiguo piloto de MotoGP, quien se da cuenta de que la banda podría estar liderada por su hermano, al que creía muerto.

Deadline precisa que la película cuenta con el "apoyo total de MotoGP", que participará en el desarrollo del proyecto y actuará como asesor para las secuencias relacionadas con el campeonato. El proyecto se describe como un "Fast & Furious" sobre dos ruedas.

La película será coproducida precisamente por Chris Morgan, quien ha participado en el guion y la producción de la mayoría de las entregas de "Fast & Furious". Alan Ritchson, que actuó en "War Machine", formará parte del proyecto, tanto como actor como productor, a través de su productora Dancing Skeleton. El resto del reparto aún no se conoce.

Este proyecto no es el único relacionado con los deportes de motor en la actualidad. La película " Idols", que narra la trayectoria de un joven piloto que llega a la Moto2, se estrenó en España e Italia a principios de año, pero no está claro si se distribuirá en Francia.

Se está preparando una secuela de la película "F1" y, en estos momentos, se está rodando una precuela de "Ocean’s Eleven" que tendrá como escenario el Gran Premio de Mónaco de 1962. Esta película estará protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper, quien también ejerce de director.

Lee también: Fórmula 1 Las diferencias del auto ficticio APXGP con un coche real de la F1