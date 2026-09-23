Los movimientos del mercado de ingenieros de cara a MotoGP 2027

Las prioridades han hecho que las escuderías se centraran primero en decidir qué alineación pondrán en pista en 2027, una temporada en la que muchos de los protagonistas del Mundial de MotoGP cambiarán de aires; para después poner el foco en la parte de atrás, la que se ve menos, pero que también es de vital relevancia: los técnicos.

Como ya te adelantamos: MotoGP Honda define el jefe técnico que trabajará con Fabio Quartararo en el MotoGP 2027

A las puertas de un ejercicio con muchísimo movimiento entre garajes, las entradas, las salidas y las permutas se harán igual de presentes entre varios talleres. Si bien es cierto que la mayoría de los equipos de fábrica no prescindirán de prácticamente ninguno de sus jefes técnicos, sí habrá alguna promoción y trasvase entre sus formaciones.

Probablemente, el fichaje más vistoso es el que llevará a Fabio Quartararo a desembarcar en el taller oficial de Honda, donde Christian Pupulin tratará de acelerar su adaptación a la moto de la marca del ala dorada. Mientras Honda todavía no ha anunciado qué corredor ocupará el otro lado del box de su escudería oficial, Motorsport.com entiende que los dos candidatos ya saben con quién trabajarán.

En el caso de Diogo Moreira, será Andrés Madrid, fichado de KTM, quien se hará con los mandos de ese costado. David Alonso, por su parte, recibirá los consejos de Santi Hernández, la mano derecha de Marc Márquez en su época dorada en HRC, y que desde la marcha del catalán a Ducati ha estado junto a Joan Mir. Johann Zarco, por su parte, mantiene a su grupo actual, con David García.

En Ducati, Márquez permanecerá al lado de Marco Rigamonti, a la vez que Pedro Acosta heredará la tropa de Pecco Bagnaia, con Cristian Gabarrini como director de orquesta. En VR46, Fermín Aldeguer se encontrará con Massimo Branchini, que terminará este ejercicio con Fabio Di Giannantonio; mientras que Nicolò Bulega se verá con Matteo Flamigni. En Gresini, Joan Mir se reencontrará con Frankie Carchedi, con quien se proclamó campeón del mundo con Suzuki (2020), y Dani Holgado debutará con Donatello Giovanotti, actual sombra de Alex Márquez.

Frankie Carchedi, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aprilia volverá a confiar en Francesco Venturato para que calibre la RS GP de Marco Bezzecchi, y Daniele Romagnoli, actualmente con Jorge Martín, recibirá a Pecco Bagnaia. Trackhouse Racing Team, a su vez, seguirá confiando con Noé Herrera (Raúl Fernández) y Giovanni Mattarollo (Enea Bastianini).

En Yamaha, David Muñoz trabajará con Martín cuando este cierre su etapa en Aprilia, y Diego Gubellini se encargará de tutelar la llegada de Ai Ogura. Pramac, por su parte, mantendrá a Alberto Giribuola con Toprak Razgatlioglu, en un año clave para el turco y para la marca de los diapasones; y a Giacomo Guidotti, que se encargará de asistir a Izan Guevara en su adaptación a la clase reina.

Donde habrá más cambios de posición será en KTM, puesto que tres de los cuatro ingenieros cambiarán de butaca. En el garaje de la escudería oficial de las motos rojas, Phil Marron dará la bienvenida a Alex Márquez, mientras que Manuel Cazeaux, una figura muy vinculada a Maverick Viñales promocionará desde Tech3, la estructura satélite, hacia la oficial, para acompañar a Fabio Di Giannantonio.

Precisamente, Günther Steiner, director de la formación con sede en Francia, ha decidido apostar fuerte y dar una oportunidad a dos técnicos que debutarán como jefes en MotoGP. Eneko Hernando, actual ingeniero de datos de Luca Marini en Honda, se irá con el italiano, y Francesco Munzone, ex ingeniero de Suzuki y que actualmente ejerce de responsable del grupo de Adrián Huertas, en el Italtrans de Moto2, trabajará junto al debutante, Senna Agius.

Qué jefe técnico tendrán los pilotos de MotoGP en 2027

Piloto Jefe técnico Equipo y moto Marc Márquez Marco Rigamonti Ducati Lenovo Pedro Acosta Cristian Gabarrini Ducati Lenovo Fermín Aldeguer Massimo Branchini VR46-Ducati Nicolò Bulega Matteo Flamigni VR46-Ducati Joan Mir Frankie Carchedi Gresini-Ducati Dani Holgado Donatello Giovanotti Gresini-Ducati Marco Bezzecchi Francesco Venturato Aprilia Racing Team Pecco Bagnaia Daniele Romagnoli Aprilia Racing Team Raúl Fernández Noé Herrera Trackhouse-Aprilia Enea Bastianini Giovanni Mattarollo Trackhouse-Aprilia Jorge Martín David Muñoz Yamaha Factory Racing Ai Ogura Diego Gubellini Yamaha Factory Racing Toprak Razgatlioglu Alberto Giribuola Pramac-Yamaha Izan Guevara Giacomo Guidotti Pramac-Yamaha Fabio Quartararo Christian Pupulin Honda HRC Diogo Moreira Andrés Madrid Honda HRC o LCR Honda Johann Zarco David García LCR-Honda David Alonso Santi Hernández Honda HRC o LCR Honda Alex Márquez Phil Marron KTM Factory Racing Fabio Di Giannantonio Manuel Cazeaux KTM Factory Racing Luca Marini Eneko Hernando Tech3-KTM Senna Agius Francesco Munzone Tech3-KTM