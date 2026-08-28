Carlos Ezpeleta: "MotoGP trabaja para mantener el GP de Qatar en el calendario 2026"

MotoGP Sports Entertainment Group, la antigua Dorna, anunció el pasado martes el nombramiento del hasta ahora director deportivo del campeonato, Carlos Ezpeleta, como nuevo adjunto al CEO y máximo rector de Mundial, su padre Carmelo Ezpeleta, un nombramiento que refuerza el liderazgo que, desde hace tres décadas, ha llevado las riendas de un deporte que, a nivel de espectáculo en pista, "es el mejor del mundo", aseguró el joven ejecutivo de 35 años, que este viernes, en el arranque del GP de Aragón, mantuvo un encuentro con los medios para responder a las inquietudes de los periodistas ante este cambio en sus atribuciones.

"Liderar MotoGP en un ámbito más amplio", definió Ezpeleta su nueva misión. "Es un momento realmente interesante y emocionante para este deporte. Por supuesto, es el deporte que todos sabéis que tanto me apasiona. Estar en esta posición es un gran honor para mí. Hay mucho por hacer y mucho que esperar. Me entusiasma el reto". subrayó.

"Obviamente, durante los últimos meses, por diferentes motivos dentro de la organización, mi ámbito de actuación era prácticamente el mismo que ahora oficialmente. Empezamos a trabajar con Liberty hace poco más de un año. Obviamente, hemos dedicado mucho tiempo a conocernos, a definir la visión y la estrategia para el negocio y el deporte", explicó.

El nombramiento de Carlos Ezpeleta como nuevo número dos de MotoGP, no afectará, dijo, al día a día del papel de su padre, el CEO del campeonato.

Carlos Ezpeleta, Director General Adjunto (Deputy CEO) de MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Carmelo sigue aportando un valor inmenso a MotoGP, sobre todo a nivel institucional, así que seguirá liderando el negocio, liderando el deporte en todos sus aspectos institucionales, especialmente en lo que respecta a las relaciones con los gobiernos y los fabricantes, que son los elementos más importantes", definió.

"Obviamente, en cuanto a la gestión diaria del negocio, creo que no cambiará mucho, porque hasta ahora ha sido bastante eficaz la forma en que vamos a seguir gestionándolo. Estoy seguro de que veremos a Carmelo en muchas carreras".

El GP de Qatar, en el aire

Sin duda, uno de los temas más candentes a estas alturas de la temporada son la confección del calendario de 2027 y cómo puede afectar el conflicto en Oriente Medio al GP de Qatar de este año, recolocado para el 8 de noviembre.

"El calendario de 2027 está casi definido. Obviamente estamos esperando a ver cómo evoluciona la situación en Oriente Medio, porque eso también afectaría al calendario del próximo año", apunto, admitiendo que existe una fecha para conocerlo. "Sí, probablemente estamos a un par de semanas, tres o cuatro, de poder anunciarlo".

"Diría que este año tenemos una temporada increíble, y el desenlace es tan importante para todos que queremos darles a los equipos y a los pilotos suficiente tiempo para pensar en cómo están gestionando la temporada. No es lo mismo gestionar seis o siete eventos", dijo en referencia al GP de Qatar.

La carrera nocturna de Qatar es una de las más emblemáticas del calendario MotoGP Foto de: Tech3 Racing

"Queremos poder tomar esa decisión lo antes posible. No tanto por el aspecto operativo, sino especialmente por el deportivo. Creo que tenemos que darles a los equipos y a los pilotos tiempo suficiente para preparar la definición de la temporada", apuntó.

"Para 2027, el calendario está, como decía, prácticamente definido. Pronto tendremos noticias emocionantes sobre Adelaida", en referencia a la nueva carrera urbana en Australia que reemplazará al icónico gran premio en Phillips Island, terminando con un anuncio: "Dos nuevos eventos llegarán en 2027, lo cual nos entusiasma muchísimo", remarcó Ezpeleta.

Volviendo, por último, al evento de Qatar, el nuevo Director General Adjunto de MotoGP aseguró que "seguimos trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar, sabemos que se han confirmado varios eventos en la región en los últimos días y por nuestra parte seguimos intentado poder ir a Qatar, una decisión que queremos tener tomada antes de iniciar la gira asiática", que arrancará con el GP de Japón el 4 de octubre.

Pese a que la versión oficial de MotoGP es la de mantener el GP de Qatar, algunas fuentes aseguran que la carrera será suspendida y que no habrá un escenario reserva, por lo que el calendario se reduciría a 21 carreras esta temporada.