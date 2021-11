Lo que hay que saber previo al test de MotoGP en Jerez

La temporada 2021 de MotoGP terminó el pasado domingo en Valencia, pero todavía no ha llegado la hora de descansar para unos protagonistas que ya piensan en 2022. Por primera vez, no es el Circuito Ricardo Tormo el encargado de abrir la pretemporada, sino que comenzará en Jerez de la Frontera con dos días en los que los fabricantes tendrán que deliberar sobre la base de las motos del próximo año, ya que por fin salen de la congelación impuesta por la COVID-19, principalmente en los motores y la aerodinámica.

Este martes y miércoles ya ha habido pruebas privadas en el Circuito de Jerez con los pilotos probadores de todas las marcas, pero el test oficial con todos los oficiales será el jueves y viernes. La actividad comenzará a las 10:00, hora local, y finalizará a las 18:00 con un receso de 13:00h a 14:00h. No se retransmitirá en directo, aunque Motorsport.com estará presente y en nuestra web podrás enterarte de todo lo que suceda.

5 rookies en la pista

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Dorna

La atención se centrará principalmente en las innovaciones técnicas, ya que los pilotos principales permanecerán en sus actuales equipos. Desde el punto de vista del mercado, si acaso, todas las miradas estarán puestas en los rookies. No será un debut absoluto para el campeón del mundo de Moto2, Remy Gardner, ni para su compañero de equipo, Raúl Fernández, que ya tuvieron la oportunidad de probar la KTM del Tech3 durante el test posterior al Gran Premio de Misano.

Los dos nuevos pilotos de Ducati, Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi, sí harán su debut en la categoría reina, con Gresini Racing –que se estrena como equipo independiente tras su larga asociación con Aprilia–, y el Team VR46 –que también hará su debut en MotoGP–. En el box del equipo de Valentino Rossi, Luca Marini pilotará la GP21, a la espera de la GP22 que llevará el próximo año.

Siguiendo con los debutantes, el más llamativo de todos sea probablemente Darryn Binder. Después de la gran polémica tras su accidente con Dennis Foggia en Portimao, el recién llegado al equipo WithU RNF Yamaha tendrá que demostrar que se merece estar MotoGP, ya que dará el salto directo desde Moto3, una hazaña que en los últimos tiempos sólo había intentado Jack Miller en 2015.

Yamaha y Suzuki buscan más caballos

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP

Pasando a las novedades técnicas, en Yamaha hay una gran expectación por el nuevo motor, dado que en los dos últimos años ha sido el talón de Aquiles de la M1 entre los problemas de fiabilidad en 2020 y la falta crónica de caballos y velocidad punta. El campeón del mundo Fabio Quartararo confía mucho en la versión que debutará en Andalucía para recuperar la competitividad de la primera parte de 2021, ya que tras el parón veraniego sólo sumó una de sus cinco victorias. El probador de la marca, Cal Crutchlow, rodó en Jerez el martes y miércoles, pero no lo hará en la prueba oficial.

También será un test importante para Suzuki. El defensor del título, Joan Mir, pidió un aumento de las prestaciones y la empresa Hamamatsu ha preparado una nueva especificación del motor, aunque la GSX-RR también debería presentar novedades aerodinámicas.

Muchas incógnitas en Honda sin Márquez

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Dorna

Honda, por su parte, no podrá contar con su piloto estrella, Marc Márquez, que se ha visto obligado a perderse las dos últimas carreras de 2021 por un accidente entrenando que le provocó diplopía (visión doble). Ya tuvo este mismo problema en 2011, que no tiene cura y lo único que se puede hacer es esperar a que la situación evolucione, por lo que no estará en Jerez y aún no se sabe cuándo podrá volver a subirse a la RC213V.

Un desafortunado contratiempo para el fabricante japonés, que parece decidido a realizar un importante cambio en su diseño para el próximo año, según las primeras innovaciones vistas en las pruebas de Misano, y que necesitaba al ocho veces campeón del mundo para guiar su desarrollo. El peso recaerá ahora en manos de Pol Espargaró, que tampoco estará al 100%: se perdió la carrera de Valencia tras una fea caída en el FP3, que le provocó dolorosas contusiones en las costillas y la muñeca derecha.

Ducati, el punto de referencia

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

Probablemente la moto que menos cambios necesita es Ducati, que ha dominado literalmente la fase final de la temporada, con 5 poles y 4 victorias en las últimas seis carreras y el triplete en Valencia como guinda del pastel. La Desmosedici de momento parece la referencia, pero seguro que en Jerez habrá alguna novedad, pues ya se vio algo en los test de Misano. No hay que olvidar, sin embargo, que como suelen ser ellos los que marcan la pauta, y que Gigi Dall'Igna y sus técnicos suelen preferir esperar a las pruebas de principio de año para destapar sus cartas.

Aprilia y KTM siguen en la búsqueda

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Dorna

Pasando a Aprilia, el fabricante de Noale seguirá siendo el único con concesiones, a pesar de haber conseguido subir al podio con Aleix Espargaró en Silverstone. La base de la RS-GP 2022 ya ha sido probada por el probador Lorenzo Savadori, pero lo que veremos en Jerez no debería ser todavía la versión definitiva, sino un híbrido que servirá para evaluar algunas novedades importantes a partir de la base probada.

Jerez también será una buena oportunidad para que Maverick Viñales continúe su adaptación al motor V4, después de pilotar tantos años una de cuatro cilindros en línea.

Por último, también serán dos días cruciales para KTM, que en los últimos tiempos parece haber dado un paso atrás respecto a lo que consiguió en 2020 y en la parte media de la temporada, en la que consiguió dos victorias. El fabricante austriaco necesita dar una sacudida para volver a las posiciones delanteras con mayor regularidad.