El conflicto bélico que afecta la región de Oriente Medio ha toca de pleno los planes de algunos de los eventos importantes del calendario del deporte motor internacional, entre ellos el GP de Qatar, programado para los días 10 a 12 a abril.

Este miércoles, en un evento de Estrella Galicia 0.0 celebrado en Madrid, el CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, valoró las opciones de celebración de la cuarta ronda de la temporada, que arrancó el pasado fin de semana en Tailandia.

El directivo español admitió que es muy complicado llevar adelante el evento, pero aclaró que se buscará posponerlo y descartó un reemplazo.

"¿Habría posibilidad de volver en otra fecha? Tranquilidad. Siempre tenemos un plan B", aseguró Ezpeleta. "Hay que esperar, yo no puedo decir ahora que no vamos a ir. Estamos hablando con Qatar desde que pasó lo del domingo, y tomaremos una decisión. Es difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, pero yo no puedo decir que no vamos a ir", apuntó el ejecutivo.

"Ir a otro sitio, seguro que no. ¿Encajará después en el calendario? En hacer calendarios somos buenísimos. Sabremos algo pronto, evidentemente. Estamos esperando que nos digan algo. Aún hay tiempo", agregó.

La sanción a Marc Márquez en el GP de Tailandia

Entrando en materia deportiva, le preguntaron al veterano gestos del campeonato cómo vio la sanción el pasado sábado a Márquez, y si ese era el futuro de las carreras.

"No comento nada de lo que hacen los árbitros, es mi obligación. A final de año, dependiendo de cómo hayan trabajado, hablamos con la FIM y les decimos qué nos ha parecido. No digo ni que el final del otro día fuera bonito o no lo fuera", mostró su cara más diplomática tras un fin de semana del que terminó muy satisfecho.

"Extraordinario. No pudo ir mejor. Hubo récord de asistencia en Tailandia, y en las caídas que hubo nadie se hizo daño", fue el balance.

La carrera urbana en Adelaida

Otro tema candente es la perdida de Phillip Island y la introducción de un trazado urbano en Adelaida. "Es una carrera segura, no urbana. Vamos a un sitio fantástico, en medio de una ciudad. Pero con todas las características de seguridad. Con todo lo positivo de estar en medio de una ciudad, para que venga la gente", valoró.

Ezpeleta, lógicamente, se apena por la pérdida de Phillip Island, pero también quiso poner en valor el peligro del trazado australiano.

"Espero no tener ya los líos del viento y de la lluvia. Ahora es fácil decir que Phillip Island es un circuito muy bonito, que lo es, pero la seguridad va antes de todo. Suzuka es precioso, y como no es seguro, no vamos. La seguridad es lo primero", subrayó.

La apuesta de MotoGP es la de acercar las carreras a las ciudades. "MotoGP va camino de hacer carreras cada vez mejores, urbanas o no urbanas. Sí creo que cada vez intentaremos hacerlas más cerca de las ciudades. Goiania es permanente y está en el centro de la ciudad, también Buenos Aires, ese es el camino", avisó.