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Crónica de carrera
MotoGP GP de Gran Bretaña

MotoGP Silverstone: Jorge Martín se impone en la sprint y lidera el primer triplete de Aprilia

Jorge Martín se impuso con facilidad en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, por delante de Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Raúl Fernández sufrió una caída, mientras que Marc Márquez perdió tres posiciones al final de la carrera, tras pasar grandes apuros con su Ducati.

Téha Courbon
Edited:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martín salió en cabeza en esta carrera sprint, por delante de los dos pilotos de Trackhouse, Raúl Fernández y Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Marc Márquez completaban los cinco primeros puestos de la parrilla.

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En la salida, Martín se mantuvo cómodamente en cabeza. Por detrás, Bezzecchi y Marc Márquez libraban una feroz batalla, mientras que Raúl Fernández fue el gran perdedor tras una mala salida: el español cayó de la segunda a la sexta posición. Cal Crutchlow sufrió una caída.

Marc Márquez se adelantó a la Aprilia antes de que terminara la primera vuelta. Al mismo tiempo, Iker Lecuona cometió un error tras lo que pareció ser un incidente con Franco Morbidelli, mientras el sustituto de Fermín Aldeguer luchaba por un puesto entre los diez primeros.

Di Giannantonio y Ai Ogura se disputaban el segundo puesto, lo que le venía de perlas a Jorge Martín, que ya contaba con más de cuatro décimas de ventaja en la tercera vuelta. Pecco Bagnaia seguía en su posición de salida, en el puesto 16, mientras que Fabio Quartararo ocupaba la 11.ª posición.

Raúl Fernández, aún sexto, no conseguía recortar distancias con los pilotos que le precedían e incluso tenía que vigilar a Álex Márquez, que se le echaba encima. Lo mismo le ocurría a Marco Bezzecchi, que actuaba en cierto modo como tapón en cuarta posición. En la cuarta vuelta, Raúl Fernández acabó cometiendo un error a su vez. 

El dúo formado por Bezzecchi y Álex Márquez había alcanzado a Marc Márquez. El italiano se adelantó rápidamente a su compatriota y se hizo con la cuarta posición. Dos segundos separaban entonces a la Aprilia del podio. Di Giannantonio había perdido contacto con Ai Ogura, mientras que Martín ya contaba con más de seis décimas de ventaja en cabeza.

Marc Márquez (Ducati Team)

Marc Márquez (Ducati Team)

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez, por su parte, adelantó a su hermano mayor a mitad de carrera. Aunque Bezzecchi parecía tener dificultades unas vueltas antes, el italiano se recuperó por completo y recortó la distancia que le separaba de Di Giannantonio, antes de hacerse finalmente con el tercer puesto.

El piloto del VR46 y Marc Márquez rodaban especialmente lentos en comparación con el resto del pelotón. Los dos pilotos de Ducati parecían tener grandes dificultades con el neumático blando. Así, el español fue adelantado por Pedro Acosta, mientras que el italiano cedió a su vez ante Álex Márquez.

Marc Márquez tenía grandes dificultades al mando de su Ducati, al igual que Fabio Di Giannantonio, que no conseguía que su moto girara.

Jorge Martín acabó ganando la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP por delante de Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Por su parte, Marc Márquez terminó noveno, tras perder dos posiciones en la última vuelta frente a Joan Mir y Franco Morbidelli.

MotoGP - GP de Gran Bretaña - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 10

19'49.066

178.6 12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.530

19'50.596

1.530 178.3 9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 10

+3.974

19'53.040

2.444 178.0 7
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 10

+6.956

19'56.022

2.982 177.5 6
5 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10

+8.651

19'57.717

1.695 177.3 5
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 10

+10.745

19'59.811

2.094 177.0 4
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 10

+10.826

19'59.892

0.081 177.0 3
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10

+12.539

20'01.605

1.713 176.7 2
9 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

+13.965

20'03.031

1.426 176.5 1
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 10

+13.992

20'03.058

0.027 176.5
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 10

+14.142

20'03.208

0.150 176.5
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 10

+14.344

20'03.410

0.202 176.4
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 10

+14.540

20'03.606

0.196 176.4
14 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 10

+15.213

20'04.279

0.673 176.3
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 10

+16.892

20'05.958

1.679 176.1
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10

+20.194

20'09.260

3.302 175.6
17 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10

+23.722

20'12.788

3.528 175.1
18 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 10

+24.380

20'13.446

0.658 175.0
19 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 10

+27.593

20'16.659

3.213 174.5
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 10

+34.332

20'23.398

6.739 173.6
dnf Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+5 Vueltas

10'29.683

5 Vueltas 168.6 Retirada
dnf United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 3

+7 Vueltas

6'43.532

2 Vueltas 157.9 Retirada
dnf Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 0

+10 Vueltas

1'49.275

3 Vueltas Accidente
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