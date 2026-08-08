MotoGP Silverstone: Jorge Martín se impone en la sprint y lidera el primer triplete de Aprilia

Jorge Martín salió en cabeza en esta carrera sprint, por delante de los dos pilotos de Trackhouse, Raúl Fernández y Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi y Marc Márquez completaban los cinco primeros puestos de la parrilla.

Lee también: MotoGP Jorge Martín sorprende al conseguir la pole y el récord del circuito en Silverstone

En la salida, Martín se mantuvo cómodamente en cabeza. Por detrás, Bezzecchi y Marc Márquez libraban una feroz batalla, mientras que Raúl Fernández fue el gran perdedor tras una mala salida: el español cayó de la segunda a la sexta posición. Cal Crutchlow sufrió una caída.

Marc Márquez se adelantó a la Aprilia antes de que terminara la primera vuelta. Al mismo tiempo, Iker Lecuona cometió un error tras lo que pareció ser un incidente con Franco Morbidelli, mientras el sustituto de Fermín Aldeguer luchaba por un puesto entre los diez primeros.

Di Giannantonio y Ai Ogura se disputaban el segundo puesto, lo que le venía de perlas a Jorge Martín, que ya contaba con más de cuatro décimas de ventaja en la tercera vuelta. Pecco Bagnaia seguía en su posición de salida, en el puesto 16, mientras que Fabio Quartararo ocupaba la 11.ª posición.

Raúl Fernández, aún sexto, no conseguía recortar distancias con los pilotos que le precedían e incluso tenía que vigilar a Álex Márquez, que se le echaba encima. Lo mismo le ocurría a Marco Bezzecchi, que actuaba en cierto modo como tapón en cuarta posición. En la cuarta vuelta, Raúl Fernández acabó cometiendo un error a su vez.

El dúo formado por Bezzecchi y Álex Márquez había alcanzado a Marc Márquez. El italiano se adelantó rápidamente a su compatriota y se hizo con la cuarta posición. Dos segundos separaban entonces a la Aprilia del podio. Di Giannantonio había perdido contacto con Ai Ogura, mientras que Martín ya contaba con más de seis décimas de ventaja en cabeza.

Marc Márquez (Ducati Team) Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez, por su parte, adelantó a su hermano mayor a mitad de carrera. Aunque Bezzecchi parecía tener dificultades unas vueltas antes, el italiano se recuperó por completo y recortó la distancia que le separaba de Di Giannantonio, antes de hacerse finalmente con el tercer puesto.

El piloto del VR46 y Marc Márquez rodaban especialmente lentos en comparación con el resto del pelotón. Los dos pilotos de Ducati parecían tener grandes dificultades con el neumático blando. Así, el español fue adelantado por Pedro Acosta, mientras que el italiano cedió a su vez ante Álex Márquez.

Marc Márquez tenía grandes dificultades al mando de su Ducati, al igual que Fabio Di Giannantonio, que no conseguía que su moto girara.

Jorge Martín acabó ganando la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP por delante de Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Por su parte, Marc Márquez terminó noveno, tras perder dos posiciones en la última vuelta frente a Joan Mir y Franco Morbidelli.