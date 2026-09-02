MotoGP revela menos pruebas de pretemporada para el inicio de la era de 850cc

MotoGP ha anunciado las fechas de los test de pretemporada de 2027, mientras el campeonato se prepara para el cambio a un nuevo reglamento técnico.

Como ha ocurrido en los últimos años, MotoGP celebrará tres test oficiales entre enero y febrero, con Sepang y Buriram nuevamente elegidos como sedes.

Sin embargo, pese a los amplios cambios previstos en motor, chasis y electrónica, así como la introducción de un nuevo proveedor de neumáticos con Michelin, los fabricantes tendrán en total un día menos de pruebas para preparar la nueva temporada.

La pretemporada comenzará con el test Shakedown el 29 y 30 de enero, que estará restringido únicamente a pilotos de pruebas y rookies.

A continuación llegará inmediatamente el test principal de Sepang, que estará abierto a toda la parrilla y se disputará durante dos días —en lugar de tres como en los últimos años— el 31 de enero y el 1 de febrero. De manera crucial, no habrá descanso entre los dos test en Malasia, lo que significa que algunos pilotos estarán en pista durante cuatro días consecutivos.

Dos días más de pruebas seguirán en Buriram el 6 y 7 de febrero, ofreciendo a los equipos una última oportunidad para rodar con sus nuevos prototipos de 850cc en pista antes de que comience la campaña.

De nuevo, la pausa entre los test de Sepang y Buriram se ha reducido significativamente este año, dejando poco o ningún margen para que los fabricantes introduzcan desarrollos basados en lo que hayan descubierto sobre sus motos en Malasia.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Steve Wobser / Getty Images

Mientras tanto, el evento oficial de presentación de la temporada tendrá lugar el 21 de febrero en Río de Janeiro, marcando el inicio ceremonial de la nueva era de 850cc de MotoGP.

MotoGP aún no ha desvelado un calendario completo para 2027, con la compleja situación en Oriente Medio contribuyendo a los retrasos. Sin embargo, ya se ha confirmado que la nueva temporada comenzará con el Gran Premio de Tailandia del 5 al 7 de marzo.

Es importante señalar que Sepang no marcaría la primera oportunidad para que los equipos rueden con sus motos de 2027 y sus nuevas alineaciones. Como es tradición, tras la final de Valencia habrá un test de un día, que tendrá lugar el 1 de diciembre en el Circuit Ricardo Tormo.

Calendario de pretemporada de MotoGP 2027

Test Shakedown: 29 - 30 de enero

Test de Sepang: 31 de enero – 1 de febrero

Test de Buriram: 6 – 7 de febrero

Presentación de la temporada: 21 de febrero