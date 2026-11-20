MotoGP GP de Portugal

MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2

Marco Bezzecchi mostró un ritmo amenazante de cara al fin de semana

Richard Asher

Publicado: 20 nov 2026, 16:39

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Alex Márquez marcó la pauta el viernes en Portimao, encabezando la tabla de tiempos para Gresini Ducati. Pero la historia más importante fue que los tres hombres en la lucha por el campeonato del mundo entraron directamente en la sesión Q2 del sábado.

El claro favorito al título Marc Márquez estuvo cómodamente dentro de la zona de corte, con el sexto mejor tiempo a bordo de la Ducati oficial. Su rival más cercano, Jorge Martín de Aprilia, tuvo que pelear para entrar en el top 10, pero registró una vuelta lo bastante buena para colarse a falta de un minuto.

El tercer hombre en la lucha por el título, aunque solo sea matemáticamente, Marco Bezzecchi, pareció ser el referente del pelotón en Portimao el viernes pese a marcar solo el tercer mejor tiempo, por detrás de Alex y Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Bezzecchi, de Aprilia, encabezó la sesión matinal de Entrenamientos Libres 1 y luego marcó la pauta durante buena parte de la tarde pese a no optar por un neumático delantero blando hasta su última tanda. Parecía encaminado a pulverizar el récord de vuelta de tres años de Marc Márquez con su vuelta final, pero acabó perdiendo tiempo en el último sector. Sin embargo, su puesto dentro del top 10 nunca estuvo en duda, y el ganador de Portimao 2025 parece una apuesta sólida para las carreras del fin de semana.

Bezzecchi estuvo tan relajado el viernes por la tarde que incluso encontró tiempo para saludar a la cámara a bordo de Marc Márquez mientras seguía al español por las exigentes enlazadas de Portimao.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De forma poco habitual, los dos pilotos oficiales de KTM entraron en el top 10, con Pedro Acosta cuarto y Brad Binder séptimo.

Johann Zarco fue el único representante de Honda, tras marcar el quinto mejor tiempo con la LCR.

Los españoles Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) y Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) fueron los otros que pasaron el corte. Menos de medio segundo separó a Alex Márquez, primero, de Martín, décimo, con la salvedad de que Bezzecchi parecía tener margen.

Ai Ogura fue el primero en quedarse fuera de la clasificación automática para la Q2. Se quedó a una décima de segundo de Martín con la segunda moto de Trackhouse.

Maverick Viñales no participó en la sesión tras anunciar su retirada del fin de semana poco antes. El español lesionado fue sustituido por Pol Espargaró, que logró registrar el 20.º mejor tiempo con la Tech3 KTM.

Iker Lecuona, que sustituye a Francesco Bagnaia en el equipo oficial Ducati, tuvo una sesión desafortunada en la que se cayó dos veces camino del último puesto de la parrilla de 22 pilotos. Tras la segunda caída, recriminó a su moto de una manera de la que Bagnaia podría haberse sentido orgulloso.

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