El MotoGP, como la F1: planea introducir dos clasificaciones cada fin de semana

Según ha podido saber Motorsport.com, el Mundial de MotoGP planea introducir dos sesiones de clasificación, una para la carrera larga y otra para la sprint, a imagen y semejanza de la Fórmula 1.

La iniciativa ya se ha puesto en la mesa de diálogo creada entre los equipos, la organización y los constructores, de donde se espera que se dé luz verde a lo largo de los próximos días, para poder aplicarse así a partir de la próxima temporada. Este es el formato adoptado por el Mundial de Fórmula 1 en aquellas citas en que se celebra una prueba corta, que el año que viene pasarán a ser diez, por las seis de este 2026.

Si bien la medida parece haber caído bien en la mayoría de actores involucrados, tanto equipos como los constructores; el recorrido para introducirla en la normativa deberá transitar por los cauces reglamentarios.

Antes de eso tendrá que concretarse cómo quedaría la agenda de cada fin de semana. Motorsport.com interpreta que la principal diferencia entre el modelo de la F1 y el de MotoGP radicará en que, este último, dejará para última hora de la tarde la celebración de la sprint. En la F1, en cambio, la carrera corta se celebra el sábado por la mañana, y el sábado por la tarde se reserva para la clasificación de la carrera larga. Al mismo tiempo, Motorsport.com ha podido saber que hay una parte interesada en dividir la clasificación en tres eliminatorias (Q1, Q2 y Q3), al estilo de lo que ocurre en la F1, y en vez de las dos (Q1 y Q2) que rigen actualmente.

Salida de la sprint en Misano Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se da la circunstancia que fue precisamente en Spielberg, donde este domingo se celebrará el Gran Premio de Austria, que trascendió hace cuatro años la intención por parte de la organización de MotoGP de incorporar las carreras al sprint, algo que la F1 había estrenado aquel mismo 2022.

A diferencia de lo ocurrido en el 'Gran Circo', que optó por comenzar con tres eventos con sprint y que fue creciendo con el paso de los cursos, MotoGP optó por estandarizar ese formato y hacerlo permanente en todos sus eventos. Curiosamente, aquel camino se tomó tres años antes de que Liberty Media completara la adquisición de Dorna, el titular de los derechos de MotoGP, que se cerró a mediados de 2025.

Sobre el cambio de formato en MotoGP que entró en vigor en 2023, los pilotos ponen el acento en el nivel de estrés y riesgo que deben afrontar. Los corredores disponen únicamente de una sesión de ensayos libres, el viernes por la mañana, antes de afrontar la 'Práctica', que ya genera una primera criba entre aquellos que pasan directamente en la segunda eliminatoria de la cronometrada (Q2), y los que deben verse en la previa (Q1).