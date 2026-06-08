MotoGP da un paso adelante en su acuerdo de la Concordia y todos dan luz verde para seguir
Tras más de un año de duras negociaciones, los constructores que participan en el Mundial y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el promotor, dan por bueno el acuerdo de máximos que les vinculará durante los próximos cinco años.
El tira y afloja se ha prolongado más de lo que ambas partes habían calculado de antemano, y eso es, básicamente, por la estrategia adoptada por la Asociación de Fabricantes (MSMA), queidentificó en el momento actual la oportunidad de jugar al ataque, para tratar de conseguir las mejores condiciones posibles.
Motorsport.com interpreta que tanto las marcas como los equipos independientes han dado su visto bueno a la última versión del contrato que les vinculará al campeonato desde 2027 y hasta 2031, aunque el propio acuerdo contempla una opción para, en sus aspectos base, llevarlo hasta 2036. La idea es que las dos partes den oficialidad al nuevo vínculo en la próxima parada del calendario, en Brno, dentro de dos semanas.
El principal foco de tensión ha sido el económico. Tanto los constructores como las escuderías presionaron por obtener un porcentaje de los ingresos que recibe el certamen, un modelo que, por ejemplo, está establecido en el Mundial de Fórmula 1, que, al igual que ocurre con el de MotoGP, también es propiedad de Liberty Media.
Consideraban la mayoría de los ejecutivos de las formaciones que esta sería la forma más justa de sentirse partícipes y que, además, también fomentaría su voluntad de contribuir a la expansión y al aumento de la popularidad del campeonato, que se ha convertido en el principal objetivo de la nueva propiedad. Sin embargo, esoterminó siendo una línea roja para Carmelo y Carlos Ezpeleta, CEO de MGPSEG y director deportivo, respectivamente. Finalmente, se ha acordado una cantidad fija que rondarálos ocho millones de euros, divididos en distintas partidas.
Carmelo Ezpeleta, CEO de MGPSEG, y Derek Chang, Presidente y Director Ejecutivo de Liberty Media
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Vale la pena tener en cuenta que la luz verde corresponde a un acuerdo de máximos, y que todavía hay varios focos abiertos, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con el compromiso que deberán adquirir las distintas formaciones a partir del año que viene.
Desde MGPSEG se quiere reforzar, por encima de cualquier otra área, la parte de la comunicación y el marketing, y en este sentido se ha pedido a las estructuras que potencien esa división. Paralelamente, también está encima de la mesa la discusión acerca de los cambios en los aspectos formales y operativos que entrarán en escena el curso que viene.
De cualquier forma, si algo es evidente es que esta fumata blanca desbloqueará los anuncios que deben oficializar los fichajes y renovaciones con vistas a 2027, muchos de ellos cerrados desde hace ya varios meses. Al margen de Aprilia, que se adelantó con la proclama de la renovación de Marco Bezzecchi, ninguna de las demás operaciones ha salido a la luz.
Motorsport.com entiende que eso puede cambiar en los próximos días, en los que deberían caer en cascada las noticias. Muchas de ellas previsibles porque ya han sido anticipadas, como la renovación de Marc Márquez con Ducati, la llegada de Pedro Acosta al equipo oficial de la compañía de Borgo Panigale, la de Fabio Quartararo a Honda, la de Jorge Martín a Yamaha o la de Pecco Bagnaia a Aprilia.
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