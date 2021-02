El MotoGP espera tener un paddock "vacunado antes de fin de año"

El Mundial de MotoGP 2020 pudo salir adelante con un calendario comprimido de 14 carreras, todas en Europa, bajo un estricto protocolo médico, con el que se creó una burbuja que permitió a los miembros del paddock completar una temporada que cuando estalló la pandemia no estaba nada claro que pudiera llevarse a cabo.

La gestión de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna y máximo responsable del Mundial, fue destacada por todos los actores del campeonato.

Tras la experiencia del pasado año, el jefe de MotoGP espera poder ampliar en 2021 el número de carreras.

“El objetivo este año es hacer un campeonato de 18 carreras como mínimo. Si podemos llegar a las 20 (programadas), mejor, pero como mínimo queremos hacer 18 entre marzo y noviembre. Si no se puede, nos adaptaremos”, explica el ejecutivo en una entrevista con el Diario AS de España.

Ezpeleta ve en la vacuna contra el COVID-19 una vía inmejorable para inmunizar al paddock de MotoGP.

“Estamos mirando diferentes posibilidades. El tema de la vacuna todavía está muy reservado a personal de riesgo y no para la gente normal. Espero que acabemos el año con todo el mundo vacunado, pero ya lo veremos. Estamos en contacto con las autoridades de cada país y viendo cómo son las cosas”, apunta.

No quiere presionar a Márquez

Durante la entrevista con AS, Ezpeleta también fue interrogado sobre Marc Márquez y la incidencia que tendría que se perdiera el inicio de la temporada.

“Marc tiene que hacer lo que le convenga y no preocuparse de ninguna cosa. Claro que es importante que esté, pero no le quiero meter presión”, explica.

“Hablo regularmente con Marc y le encuentro bien y fuerte. Está centrado en recuperarse todo lo que pueda y no pendiente del calendario”.

Por último, Ezpeleta se adentra en el supuesto conflicto entre el departamento médico de MotoGP, el piloto y Honda, por las dos primeras operaciones.

“No he tenido que mediar absolutamente nada. Eso es un bulo, es mentira. Yo he hablado con quien tengo que hablar en Honda y no hay absolutamente nada de lo que la prensa dice, absolutamente nada. No lo puedo decir más claro. No hay nada de eso de la investigación”, dice tajante en referencia a una supuesta investigación abierta por Honda para esclarecer que pasó con las dos primeras operaciones al corredor que ha divulgado algún medio.

“Es absolutamente ‘fake news’, lo de la investigación de Honda es mentira”, insiste el ejecutivo.