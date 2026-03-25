El tira y afloja entre Dorna, rebautizada hace unos meses como MotoGP Sports Entertainment Group y los constructores (MSMA) y equipos que participan en el certamen, hace ya casi un año que dura. El contrato en discusión contiene los derechos y las responsabilidades a las que se comprometerán unos y otros en el periodo estipulado entre 2027 y 2031, así como las retribuciones derivadas de la explotación de los derechos comerciales del campeonato, básicamente televisivos. Esto es, la equivalencia al popular Pacto de la Concordia que articula el Mundial de Fórmula 1.

Tras múltiples encuentros, por separado (MSMA) y también colectivos (MSMA y Dorna), Motorsport.com interpreta que las posturas se han acercado considerablemente en los últimos días, algo que lleva a pensar en un eventual apretón de manos que podría producirse este mismo fin de semana, en Austin. Se da la circunstancia de que hasta allí está previsto que se acerquen algunos de los altos ejecutivos de Liberty Media, propietaria del Mundial, de modo que se hace difícil encontrar un mejor escenario que el Circuito de las Américas (COTA) para desencallar las cosas de forma definitiva.

"En este momento yo no estoy autorizado para hablar de este asunto, porque hay un portavoz que se encarga de ello", comentaba Massimo Rivola, director de Aprilia y presidente de la MSMA, en una conversación con Motorsport.com mantenida en Goiania. El italiano se refería a la figura de Lin Jarvis, designado por los constructores como su representante y enlace con Dorna en este tema tan importante. "De todas formas", anticipaba el ejecutivo; "América es un lugar muy indicado para sentarnos, dado que es casa de Liberty Media. Esperemos a ver si después de Austin tenemos alguna novedad".

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La dinámica de las conversaciones ha presentado cierta complejidad, siendo la cuestión económica la que más distancia generaba. Mientras MotoGP aboga por una propuesta que estipule una cifra fija, que ha ido variando un poco en las últimas semanas, las escuderías buscan modificar la naturaleza de la relación, y que el reparto pase a ser un porcentaje de la recaudación, justamente como ocurre en la F1, cuya propiedad es también Liberty Media.

Motorsport.com entiende que MotoGP ofrece una cantidad que ronda los nueve millones de euros anuales, repartidos en distintos conceptos. A su vez, los equipos prefieren migrar al modelo empleado en la F1, puesto que consideran que eso refuerza el convencimiento en el margen de crecimiento en términos de popularidad y, en consecuencia, de negocio.

El económico ha sido uno de los puntos que ha generado más tensión, pero no ha sido el único. Otro de los aspectos clave gira alrededor de la titularidad de las plazas que dan la posibilidad de competir. En el marco actual, que expira a finales de este curso, se estipula que la propiedad es de Dorna, algo que las estructuras desean cambiar porque, consideran estos, que les da más valor cuando se sientan ante patrocinadores y posibles inversores. A la vez, el documento sobre el que se trabaja también contiene aspectos como las obligaciones que deberán cumplir las escuderías, varias de ellas alrededor del aspecto promocional.

Al margen del evidente desahogo que significará la firma del nuevo acuerdo, una consecuencia de ella debería ser la concatenación de anuncios relativos a las operaciones de fichajes que ya se han concretado con vistas a 2027. Se espera que caigan en cascada, tanto las de los pilotos como las relativas a las alianzas entre equipos y fabricantes.

Que hasta la fecha solo se haya anunciado la renovación de Marco Bezzecchi por Aprilia no es algo arbitrario, sino que responde a una estrategia impulsada en el seno de la MSMA, como medida de presión hacia el organizador. Una presión relativa si tenemos en cuenta que todas las marcas ya tienen muy avanzados sus proyectos con vistas a 2027, en el que destacan los prototipos con motores de 850cc.

Foto de: Alexander Trienitz